'Trendi, da bi vstajali pred sončnim vzhodom, so brez znanstvene osnove'

Ljubljana, 18. 04. 2026 15.12 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Spanje

Bi se bili pripravljeni zbujati sredi noči za ceno večje produktivnosti in osebnega uspeha? Družbena omrežja je preplavil trend zgodnjega vstajanja in uvajanja popolne jutranje rutine, ki obljublja miren začetek dneva, več časa zase in boljši fokus. A slepega sledenja trendom strokovnjaki vsekakor ne priporočajo. Prav tako ni nobene znanstvene podlage, da bi vstajanje pred soncem blagodejno vplivalo na našo produktivnost. Ljudje imamo namreč različne biološke ritme, nekateri so res jutranji tipi, drugi nočne ptice. Vsem pa je skupno to, da ponoči potrebujemo vsaj sedem ur spanca.

Na milijone uporabnikov družbenih omrežij zasleduje na prvi pogled bleščeče jutranje rutine spletnih vplivnežev, ki pa ne prinašajo nujno samo koristi.

"Vsem pa to absolutno ne ustreza in trendi, da bi se zbudili zelo zgodaj, pred sončnim vzhodom nimajo popolnoma nobene znanstvene osnove," pojasnjuje dr. Leja Dolenc Grošelj iz Centra za motnje spanja. "V Sloveniji se celo borimo proti temu, da bi se tako šole kot izmensko delo, ki se recimo začne že ob šestih zjutraj, začele kasneje, ker bi bili s tem bolj naravni in bližje našim naravnim cirkadianim ritmom."

Tistim, ki zaradi službe, šole, majhnih otrok ali drugih obveznosti nimajo izbire in vstajajo še v temi, strokovnjaki svetujejo, da se v posteljo odpravijo prej, da si zagotovijo vsaj sedem ur spanja.

V Sloveniji prebivalci še vedno spijo premalo in prepogosto posegajo po uspavalih, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

"Najbolj se seveda bojimo prometnih nesreč, nesreč ob nekem delu, recimo v proizvodnji. Tako da sam premik v zgodnejše jutranje prebujanje pomeni tudi zelo zgodnje večerno uspavanje," dodaja Dolenc Grošelj.

Slovenci še vedno spijo premalo.
Slovenci še vedno spijo premalo.
FOTO: Shutterstock

Motnje spanja, poznamo jih okoli 90, najpogostejša je nespečnost, prizadenejo od 10 do 30 odstotkov prebivalcev. Dolgotrajno pomanjkanje spanja pa lahko vodi v resne zdravstvene težave.

"Vodi v kardiovaskularne bolezni, vodi v težave s pomnjenjem, kognitivne funkcije so slabše. Dokazano vodi tudi v povečano pojavnost karcinoma dojke pri ženskah, debelega črevesa pri obeh spolih in prostate pri moških," še pove.

Kot poudarja profesorica Dolenc Grošelj, je ključno prepoznati svoj kronotip, saj zgodnje vstajanje, če ni nujno, ustreza le nekaterim. Dodatnega spanja podnevi dolgoročno namreč ne priporoča.

spanje vstajanje motnje leja dolenc grošelj

Prihaja regres: najbolj radodarni v bankah, v javnem sektorju 1630 evrov

Ljubljanica ni smetišče: iz reke potegnili celo električni skiro

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
18. 04. 2026 16.12
Že ob premikanju ure so nekater čisto zmešani.To ni za lenuhe.Kaj pa tisti,ki delajo 3 izmene.Ko se človek navadi gre vse lahko.
Ricinus
18. 04. 2026 15.56
Tisti, ki prihajamo na delo preko Domžalskega konca se zahvaljujemo DARSu, da sledimo modernim trendom po vstajanju sredi noči, da pridemo pravočasno v službo. Sedaj se začetek zastojev počasi že seli od šeste proti peti uri …
Teoretik zarot
18. 04. 2026 15.39
Bolj je že naravno, kot pa premikanje ure.
matko74
18. 04. 2026 15.39
Takole, vstajam ob 5.h zjutraj, delovnik imam nekje do 17.h, zjutraj naredim veliko več kot popoldne, ne odobravam pa prestavitve ure iz zimskega na letni čas, pri meni je čas za spanje ob21.h
