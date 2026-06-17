Je zmaga Jankovića po 20 letih prvič vprašljiva?

Dolgoletni ljubljanski župan, Zoran Janković, se pred letošnjimi lokalnimi volitvami sooča z izzivi, ki bi lahko resno zamajali njegovo dosedanjo absolutno prevlado v prestolnici. Vprašanje o tem, ali je njegova zmaga na prihajajočih se volitvah sploh še samoumevna, se je odprlo po uporu prebivalcev Štepanjskega naselja. Ti so s civilno pobudo nasprotovali novi politiki parkiranja, kar je privedlo do prvega večjega organiziranega nasprotovanja njegovi dolgoletni viziji mestnega razvoja.

Janković je v oddaji 24UR ZVEČER poudaril, da strahu pred morebitnim porazom ne čuti: "Vse spoštujem, nikogar se ne bojim. Pač predstavili bomo z ekipo naš program, ki ima utemeljitev na teh dvajsetih letih podlage." S svojo ekipo načrtuje vizijo Ljubljane do leta 2045, o kateri bodo, kot pravi, na koncu odločili meščani sami, župan pa kljub pritiskom ostaja samozavesten glede podpore javnosti.

"Štepanjsko naselje in ta pobuda mi ni v plus. Da bo zelo jasno. Jaz to dobro vem. Ampak to so še vedno moji volivci," priznava Janković. Ob tem je znova izpostavil nesmiselnost referenduma. "Ali greste na referendum ali ne greste, se nič ne spremeni. Odloka ni več," je poudaril.