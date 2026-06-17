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Je zmaga Jankovića po 20 letih prvič vprašljiva?

Ljubljana, 17. 06. 2026 22.55 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Zoran Janković

Je zmaga župana Ljubljane Zorana Jankoviča na prihajajočih lokalnih volitvah prvič ogrožena in ni več samoumevna? Tovrstna ugibanja so se pojavila po dogajanju v Štepanjskem naselju in ko je pobudnikom uspelo zbrati podpise za razpis referenduma glede odloka o parkiranju v ljubljanskih soseskah. Kaj bo z dokončanjem gradnje kanala C0, po tem ko je vajeti ministrstva za okolje in prostor? In kako si predstavlja sodelovanje z novim predsednikom vlade Janezom Janšo?

Dolgoletni ljubljanski župan, Zoran Janković, se pred letošnjimi lokalnimi volitvami sooča z izzivi, ki bi lahko resno zamajali njegovo dosedanjo absolutno prevlado v prestolnici. Vprašanje o tem, ali je njegova zmaga na prihajajočih se volitvah sploh še samoumevna, se je odprlo po uporu prebivalcev Štepanjskega naselja. Ti so s civilno pobudo nasprotovali novi politiki parkiranja, kar je privedlo do prvega večjega organiziranega nasprotovanja njegovi dolgoletni viziji mestnega razvoja. 

Janković je v oddaji 24UR ZVEČER poudaril, da strahu pred morebitnim porazom ne čuti: "Vse spoštujem, nikogar se ne bojim. Pač predstavili bomo z ekipo naš program, ki ima utemeljitev na teh dvajsetih letih podlage." S svojo ekipo načrtuje vizijo Ljubljane do leta 2045, o kateri bodo, kot pravi, na koncu odločili meščani sami, župan pa kljub pritiskom ostaja samozavesten glede podpore javnosti.

"Štepanjsko naselje in ta pobuda mi ni v plus. Da bo zelo jasno. Jaz to dobro vem. Ampak to so še vedno moji volivci," priznava Janković. Ob tem je znova izpostavil nesmiselnost referenduma. "Ali greste na referendum ali ne greste, se nič ne spremeni. Odloka ni več," je poudaril. 

Bo kljub preteklim sporom sodeloval z Janšo?

Eden ključnih izzivov ljubljanske občine v prihodnjem obdobju je dokončanje gradnje kanala C0, projekta, ki je močno polariziral javnost. Z nastopom nove vlade pod vodstvom Janeza Janše je nova ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj že napovedala revizijo projekta. Janković poudarja, da s tem nima težav in da ima projekt pravnomočna gradbena dovoljenja. "Mi imamo osem gradbenih dovoljenj, od tega sedem pravnomočnih. To je investicija Evrope, Slovenije in Ljubljane," pravi Janković. "Naredijo naj revizijo. Nimam nobenega problema s tem," še dodaja.

Janković je komentiral tudi zakonske spremembe, kot je prepoved glasovanja na lokalnih volitvah državljanom tretjih držav, ki imajo tukaj stalno prebivališče. Župan ocenjuje, da so takšni ukrepi uperjeni neposredno proti njemu. "Ne poznam, nisem govoril, ampak tarča je Zoran Janković v Ljubljani," je prepričan župan. Kljub političnim razlikam pa je zatrdil, da je s posameznimi ministri preteklih Janševih vlad znal konstruktivno sodelovati v korist mesta in njenih prebivalcev.

Celoten pogovor si lahko ogledate v zgoraj priloženem videu. 

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
janković ljubljana lokalne volitve

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