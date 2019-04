Jedli bomo dražje svinjsko meso

Svinjskega mesa primanjkuje. Posledično prihaja skok cen, pojasnjuje predsednik Gospodarsko interesnega združenja mesne industrije Izidor Krivec."Tako hitrega dviga ne pomnim zadnjih 30 let in mislim, da ta dvig ne bo zgolj kratkoročen, trajal bo leto ali dve."

Na borzi se je cena dvignila za 30 odstotkov in več, cene najboljših delov, kot so stegno, pleče, kare vrat, so se dvignile tudi do 60 odstotkov.