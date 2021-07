'Drugi blok potrebujemo, da ne ogrozimo energetske neodvisnosti Slovenije'

Kaj pomeni izdaja energetskega dovoljenja za drugi blok nuklearke? "Gre za prvi korak k temu, da se začnejo vsi ostali potrebni postopki. To še ni dokončna odločitev za gradnjo drugega bloka nuklearke, je pa prvi korak," je povedal minister Jernej Vrtovec . Dodal je, da je na politiki in družbi to, da se začne širša razprava o tem, ali je drugi blok sprejemljiv za družbo ali ne. "Če želimo biti podnebno nevtralno družbo do leta 2050, potem nujno potrebujemo drugi blok, da hkrati ne ogrozimo energetske neodvisnosti Slovenije," je poudaril.

Pa to pomeni, da se Slovenija s priseganjem na jedrsko energijo odreka zelenim, alternativnim virom za pridobivanje energije? Minister pravi, da ne. "Imamo tretjinsko mešanico. Tretjino že pridobivamo iz takorekoč obnovljivih virov energije, zlasti vodne energije." Vrtovec je ob tem spomnil na zapiranje TEŠ in opuščanje uporabe premoga ter podaljševanje dovoljenja prvega bloka za 20-letno obdobje. "Potem pa bo Slovenija zelo na suhem. Vsi bi radi imeli električne avtomobile, delujočo mikrovalovko in hladilnik, ampak treba se je vprašati od kje." Vodja okoljskega resorja pravi, da favorizira obnovljive vire, a poudarja, da teh ni dovolj ter da je potrebna še jedrska energija. "Poteka tudi javni razpis za izgradnjo novega odlagališča odpadkov. To bo v Vrbini."

Del opozicije ministru sicer očita, da je, ko so poslanci sprejemali predlog resolucije o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 in so vanj tik pred sprejetjem znova vrnili pred tem že umaknjen tekst z dopolnilom o jedrski energiji, Slovenija po tihem in brez razprave postala zavezana jedrski energiji. Vrtovec je na to dejal, da je državni zbor to strategijo potrdil z veliko večino. "Razprava o gradnji drugega bloka se šele začenja," je sklenil.