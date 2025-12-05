Drugi blok JEK: denar je dragocen, čas še bolj

Jedrska elektrarna Krško deluje od leta 1981, zgrajena pa je bila na podlagi samoupravnega sporazuma med takratnima federativnima republikama Slovenijo in Hrvaško, ki sta vsaka vložili polovico sredstev. Polovični lastnik prvega bloka, GEN energije, d.o.o. si že dalj časa prizadeva za gradnjo drugega bloka, ki bi zmanjšal uvozno odvisnost in zagotovil energetsko varnost in neodvisnost Republike Slovenije.

Energetska uvozna odvisnost države je namreč veliko tveganje za prihodnost države. Nestabilnost v oskrbi z energijo bi med drugim povzročalo sezonska in dnevna nihanja cen, še posebej pa imelo velik vpliv na energetsko intenzivno industrijo in s tem na poslabšanje konkurenčnosti gospodarstva. V Sloveniji skoraj dve tretjini energije porabijo proizvodnja kovin, papirja, nekovinskih mineralnih izdelkov ter proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov.

Slovenija torej potrebuje jasno strategijo, kako zagotoviti zanesljivo oskrbo z električno energijo po koncu obratovanja JEK. Sama gradnja drugega bloka bi lahko trajala tudi do 15 let, kar jasno kaže na to, da časa za začetek gradnje ni več veliko, vemo pa, kako se je pri tem zapletlo. Lani bi namreč morali odločati na referendumu o gradnji drugega bloka, a so nato poslanci referendum preklicali zaradi objave zakulisnih posnetkov dogovarjanj politikov, ki so sprožili ogorčenje in dvome glede ogromne naložbe. Ta bi namreč v primeru, da se ponovi scenarij, ki bi samo spominjal na TEŠ 6, lahko državo spravil v bankrot.

Kljub temu projekt gradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK) še teče. Pri odločanju med ameriškim, franconskim in južnokorejskim ponudnikom je najprej izpadel slednji. Pri tem so v GEN naročili študije francoskega in ameriškega ponudnika, za kateri je GEN odštel 8,3 milijona evrov, rezulate pa pričakujejo do konca leta. Kmalu naj bi bila torej tudi znana cena investicije. Ta je bila po prvih projekcijah ocenjena na med 9 in 15 milijard evrov.