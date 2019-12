Jedrski strokovnjaki opozarjajo na odmik od trajnostnega razvoja energetike

Slovenija si po mnenju jedrskih strokovnjakov zasluži in si mora zastaviti bolj ambiciozen energetski in podnebni načrt, v katerem naj odigra pomembnejšo vlogo tako podaljšanje obratovanja obstoječe jedrske elektrarne kot čim hitrejša izgradnja nove jedrske elektrarne Krško. V pisnem dokumentu, ki so ga pripravili in posredovali ministrstvu za infrastrukturo, med drugim ugotavljajo, da osnutek, ki je bil objavljen avgusta, slabša ključne kriterije energetske trileme.

Jedrska energija v osnutku nima mesta, ki bi si ga zaslužila, je bil danes jasen predsednik društva Tomaž Žagar. Po njegovem mnenju osnutek nakazuje na nadomeščanje jedrske elektrarne s plinskimi. Načrtovani ukrepi za izvedbo ciljev poleg tega povečujejo ceno električne energije ter slovenske državljane izpostavljajo energetski revščini ob hkratnem povečevanju uvozne odvisnosti in odsotnosti izboljšanja okoljsko-podnebnega odtisa.

"Jedrska energija predstavlja četrtino vse proizvedene energije v EU, v Sloveniji je ta delež pri 40 odstotkih. Predstavlja pomemben korak k razogljičenjju, del tega lahko dosežemo tudi s podaljšanjem življenjskih dob elektrarn,"je dejal predsednik društva. Nesreča v jedrski elektrarni v Fukušimi je po njegovem mnenju jedrsko politiko pometla z miz odločevalcev,"mi pa jo moramo znova vključevati v razvojne načrte", je pozval Žagar.

Pripravili konkretne predloge

V Društvu jedrskih strokovnjakov so pripravili konkretne predloge, kako v dokument umestiti popravke oz. dopolnitve, ki se nanašajo na današnjo in prihodnjo vlogo jedrske energije v Sloveniji, ter jih posredovali ministrstvu za infrastrukturo.