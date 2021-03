Ekonomist Sachs: Bitcoin ima vrednost le pri utaji davkov, Twitter je popolna katastrofa

Jeffrey Sachs poudarja, da je bitcoin brez družbene vrednosti in jemlje vrednost tistim, ki imajo uradne valute – evre ali dolarje. "Nekdo, niti ne vemo kdo, je razglasil, da nekaj, kar nima vrednosti, ima vrednost, in sedaj ta vrednost tekmuje na trgu z našimi evri in dolarji," meni vodilni ekonomist.

Sachs je kritičen tudi do Twitterja in njegovega pomena v političnih razpravah. "Svetovni politiki bi se morali odpovedati uporabi Twitterjevih profilov. Menim, da je Twitter popolna katastrofa. To je pokazal tudi primer Donalda Trumpa. Potrebujemo sofisticirane razprave in dialog, ki je daljši od 280 znakov. Ne moremo si privoščiti, da tako prazno komuniciranje nadomešča družbeni razmislek," je dejal.

Predavatelj Univerze Columbia in eden najpomembnejših ekonomistov na svetu Jeffrey Sachs je bil osrednji govornik prvega dne sedemdnevne mednarodne znanstvene konference o transformaciji v znanosti, izobraževanju in umetnosti "Za človeka gre", ki jo organizira Alma Mater Europaea iz Maribora v sodelovanju z Evropsko akademijo znanosti in umetnosti iz Salzburga.

Sicer pa Sachs meni, da digitalna doba prinaša fenomenalne priložnosti, velikanske spremembe in ogromno tveganje. "Na koncu bo to, kako bomo uporabili novo tehnologijo, odvisno od naših etičnih odločitev in želje, da jo uporabimo za dobro," je sklenil. Prepričan je, da je globalno sodelovanje edini način, da imamo lahko digitalno dobo, ki je hkrati doba miru, družbene vključenosti in trajnostnega razvoja.

Glede boja proti pandemiji covida-19 je ocenil, da je celotna severnoatlantska regija – tako ZDA in Kanada kot Evropa – "močno zatajila". Zakaj se je to zgodilo, je do določene mere nejasno – v ZDA je mogoče kriviti nekdanjega predsednika Donalda Trumpa, Evropa pa bi se morala glede tega globoko zamisliti, je menil Sachs. Spomnil je na nizke stopnje umrljivosti zaradi te bolezni v azijsko-pacifiški regiji in menil, da bi se morali primerjati z njimi in se naučiti lekcij. "Mi pa se primerjamo s sosedami, ki so prav tako zatajile," je dejal.

Jeffreyja Sachsa je revija Time v letih 2004 in 2005 uvrstila med 100 najvplivnejših ljudi na svetu, New York Times pa ga označuje kot "verjetno najpomembnejšega ekonomista na svetu". Med drugim je svetovalec generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa, svetoval pa je tudi njegovima predhodnikoma Ban Ki Munu in Kofiju Ananu. Sachs je profesor na ameriški Univerzi Columbia, pred tem pa je bil tudi profesor na Harvardu. V 80. in 90. letih je glede privatizacije in gospodarske tranzicije svetoval mnogim državam Južne Amerike ter Srednje in Vzhodne Evrope, tudi Sloveniji.