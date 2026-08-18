Jeglič o povezavah s prijateljico predsednice: 'Iger iz '49 se jaz ne grem'

V stik smo stopili z nekdanjim visokim obveščevalcem Romanom Jegličem, ki smo ga prosili za odziv na medijsko poročanje o povezavah med njim in tesno prijateljico Nataše Pirc Musar Viktorijo Krivolucko, s katero je bil med bivanjem v Rusiji nekaj časa v intimni zvezi.

"Takih iger iz leta '49 se jaz ne grem," nam je dejal v telefonskem pogovoru ter "da bo vse prišlo na svoje mesto". Leto 1949 je sicer zaznamoval začetek delovanja zloglasnega Golega otoka, kamor so po slovitem sestanku Informbiroja in sporu med Titom in Stalinom leto prej pogosto brez sodnega procesa poslali na tisoče ljudi, domnevnih simpatizerjev Stalina. Poleg tega nam je Jeglič potrdil še, da je v Sloveniji in da živi v Bohinju.

Medtem se je primer preselil tudi v parlamentarne dvorane. Poslanec stranke SDS in član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žan Mahnič je v parlament vložil poslansko pobudo, v kateri med drugim predlaga, da se predsednici omeji dostop do tajnih podatkov.

Iz kabineta Nataše Pirc Musar so nato Mahniču odgovorili, da je predsednica republike na podlagi zakona upravičena do posredovanja informacij Sove ter da do tajnih podatkov lahko dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja, na enak način kot tudi nekateri drugi funkcionarji, tudi Žan Mahnič.