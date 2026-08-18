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Jeglič o povezavah s prijateljico predsednice: 'Iger iz '49 se jaz ne grem'

Ljubljana, 18. 08. 2026 23.00 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Luka Černe
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"Takih iger iz leta '49 se jaz ne grem," so besede, s katerimi se je v ekskluzivnem telefonskem pogovoru za našo televizijo na njegovo pojavljanje v aferi prometne nesreče predsednice države odzval Roman Jeglič, nekdanji pomočnik Mihe Brejca, ki je bil takrat direktor slovenske varnostno-informativne službe. Medtem pa je afera razplamtela družbena omrežja: kaj pomeni poziv Žana Mahniča vladi, da naj Sova in druge obveščevalne službe takoj prenehajo s posredovanjem poročil predsednici republike?

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V stik smo stopili z nekdanjim visokim obveščevalcem Romanom Jegličem, ki smo ga prosili za odziv na medijsko poročanje o povezavah med njim in tesno prijateljico Nataše Pirc Musar Viktorijo Krivolucko, s katero je bil med bivanjem v Rusiji nekaj časa v intimni zvezi.

"Takih iger iz leta '49 se jaz ne grem," nam je dejal v telefonskem pogovoru ter "da bo vse prišlo na svoje mesto". Leto 1949 je sicer zaznamoval začetek delovanja zloglasnega Golega otoka, kamor so po slovitem sestanku Informbiroja in sporu med Titom in Stalinom leto prej pogosto brez sodnega procesa poslali na tisoče ljudi, domnevnih simpatizerjev Stalina. Poleg tega nam je Jeglič potrdil še, da je v Sloveniji in da živi v Bohinju.

Medtem se je primer preselil tudi v parlamentarne dvorane. Poslanec stranke SDS in član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Žan Mahnič je v parlament vložil poslansko pobudo, v kateri med drugim predlaga, da se predsednici omeji dostop do tajnih podatkov.

Iz kabineta Nataše Pirc Musar so nato Mahniču odgovorili, da je predsednica republike na podlagi zakona upravičena do posredovanja informacij Sove ter da do tajnih podatkov lahko dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja, na enak način kot tudi nekateri drugi funkcionarji, tudi Žan Mahnič.

Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivolucka.
Nataša Pirc Musar in Viktorija Krivolucka.
FOTO: POP TV

Ob tem je Mahnič v pobudi zapisal, da naj bi Nataša Pirc Musar s svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivolucko med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Moskvo in da dodatna vprašanja odpira podatek, da naj bi bil z nekdanjim naslovom Krivolucke v Krasnojarsku povezan Roman Jeglič.

"Ostro zanikamo namigovanja, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo," so nam poslali iz urada Pirc Musarjeve. "Prav tako celoten njegov dopis temelji na popolnoma neresnični trditvi, da je urad potrdil, da se je predsednica republike v preteklosti srečala z Romanom Jegličem. Tega urad ni nikoli zapisal. Nasprotno, predhodno smo povedali, da predsednica republike Romana Jegliča osebno ne pozna in se z njim ni nikoli srečala," so dodali.

Odgovor, ki smo ga iz urada predsednice prejeli v ponedeljek, potrjuje njihove torkove navedbe; zapisali so namreč, da predsednica Jegliča osebno ne pozna in ga ni nikoli spoznala, niti njeni bližnji.

Poleg tega je Sova potrdila naše ponedeljkovo poročanje, da so leta 2016 ob pridobivanju slovenskega državljanstva izvedli varnostno preverjanje prijateljice Pirc Musarjeve in niso ugotovili posebnosti, z dodatnimi relevantnimi okoliščinami, ki bi to mnenje spremenile, pa da kasneje niso bili seznanjeni.

Policijo smo vprašali, ali so oziroma ali bodo glede na nova razkritja ponovno varnostno preverili prijateljico predsednice Nataše Pirc Musar. Odgovorili so nam le, da pri vprašanjih o konkretnih fizičnih osebah zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo odgovoriti, postopki varnostnega preverjanja pa da so varovani podatki Policije.

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