Jehovove priče: Do kod lahko starši posegajo v otrokovo nedotakljivost?

Kje so meje poseganja staršev v otrokovo telesno in duševno nedotakljivost? To vprašanje je odprla izpoved 22-letne Naomi Knavs. Najmlajša izmed treh hčera, rojenih v družino Jehovovih prič, v strogi svet verskega prepričanja, je navzven povsem običajna najstnica. Odlična gimnazijka, danes študentka farmacije, je hotela živeti tako kot vrstniki, zato se ji je družina odrekla.

Naomi Knavs, ki je bila rojena v družino Jehovovih prič, se spominja, da si je že v vrtcu želela drugačnega življenja. "Vedno si dobil torto za rojstni dan. Jaz za rojstni dan nisem šla v vrtec,"je povedala in dodala, da se je počutila čudno, ker je bila drugačna. Po maturantski paradi ni več spala doma Nekega vročega dne si je za v šolo oblekla kratke hlače. Pa jih ne bi smela. "Ne znam opisati, kak pritisk je to na otroka, ko ti pridejo domov tuji ljudje in se pogovarjajo s tabo, kako si oblečen," je povedala. To sta samo dva izmed množice spominov, ki bosta Naomi spremljala vse življenje. "Včasih sem si želela, da me ne bi bilo. Da bi bilo lažje, da me ne bi bilo,"je dejala.

Naomi si je včasih želela, da je ne bi bilo. FOTO: POP TV

Dokončno je počilo pred tremi leti na maturantski paradi, ko jo je mama na skrivaj opazovala, kako je objela in poljubila Matevža, svojega fanta. Fanta, ki pa ga ne bi smela imeti."Prišla je ven iz avta, me odvlekla, jokala, se drla, kaj sem to naredila,"se je spominjala Naomi, ki od takrat v domači postelji ni več spala. Psiholog Andrej Perkopravi, da njena zgodba še zdaleč ni edina. Naomi je imela srečo. "Imela je to srečo, da je živela v družbi, ki jo je seznanila z drugačnimi vrednotami, drugačnimi pogledi na človeka, tudi v nekem smislu bolj odprto, bolj široko in je zmogla to moč, da je odšla iz te družine," je povedal. CSD lahko ukrepa le na podlagi prijav in vidnih poškodb A mejo, kdaj gredo starši pri vzgoji otrok predaleč, je zelo težko postaviti. Perko je razložil, da je v neki Jehovovski družini imajo drugačne vrednote, kot pa so splošne liberalne vrednote v neki družbi.

Otroke lahko vzgajaš po svojih prepričanji, a moraš spoštovati njihovo telesno in duševno nedotakljivost. FOTO: POP TV