Jek 2: 'Država je sposobna projekt financirati sama'

Ožja delovna skupina za pripravo modela financiranja nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) je ocenila, da je država sposobna projekt financirati sama, a ob pogoju zagotavljanja makroekonomske in fiskalne stabilnosti tudi v času obratovanja elektrarne, je na novinarski konferenci družbe Gen energija danes v Ljubljani dejal generalni direktor direktorata za zakladništvo na ministrstvu za finance in vodja skupine Marjan Divjak. Organizacijsko bi bila po oceni skupine najprimernejša rešitev ustanovitev posebne projektne družbe, ki bi bila nosilec vseh dovoljenj, pogodb, finančnih tokov in obveznosti, povezanih s projektom.

Jedrska elektrarna Krško FOTO: Damjan Žibert

Kot najprimernejšo obliko financiranja projekta je opredelila hibridni model s financiranjem posebnega projektnega podjetja prek državne zakladnice in možnostjo dodatnega zadolževanja tega podjetja pri specializiranih agencijah. V poznejših fazah projekta bi lahko to podjetje vire kapitala diverzificiralo. Popolnoma zasebno financiranje projekta po oceni skupine ne bi bilo izvedljivo, saj bi bilo dražje, zahtevan bi bil višji donos kot pri državnem vložku, posledično bi bila višja tudi lastna cene električne energije iz Jeka 2. "Širši skupini in s tem tudi vladi smo predlagali, naj bo lastništvo 100-odstotno državno," je dejal Divjak in dodal, da bi zasebne vlagatelje lahko vključili prek nakupa državnih vrednostnih papirjev. Ne ocena delovne skupine glede modela financiranja ne obe študiji izvedljivosti, ki sta ju pripravila potencialna dobaviteljeva reaktorja, ameriški Westinghoue in francoski EDF, niso botrovale temu, da bi bilo treba spremeniti ekonomiko projekta, kot jo je predhodno pripravil investitor Gen energija, je povedala generalna direktorica Gen energije Nada Drobne Popović. Stroškovna cena električne energije iz Jeka 2 je ocenjena na med 60 in 68 evrov na megavatno uro (MWh), projekt naj bi bil ekonomsko izvedljiv ob ceni 75 evrov na MWh na trgu. Investicijski stroški Jeka 2 - brez stroškov financiranja - so ocenjeni na med 9,6 milijarde evrov za 1000-megavatni reaktor in 15,4 milijarde evrov za 1650-megavatni reaktor, z vključenimi stroški financiranja pa na 15 do 22 milijard evrov. "Dejanska cena bo znana, ko bomo izbrali izvajalca in podpisali pogodbo, takrat bo treba tudi znova izračunati ekonomiko in pogledati, kako se bomo zadolžili," je dejala Drobne Popovićeva.

