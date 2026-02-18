Naslovnica
Gospodarstvo

Jek 2: 'Država je sposobna projekt financirati sama'

Ljubljana, 18. 02. 2026 20.49 pred 35 minutami 3 min branja 2

Avtor:
N.V. STA
Jedrska elektrarna Krško

Najprimernejša oblika financiranja projekta Jek 2 bi bila kombinacija zadolžitve države, ki bi nato sredstva zagotovila posebnemu projektnemu podjetju, in neposredne zadolžitve tega podjetja, je ocenilo ministrstvo za finance. Strošek financiranja bi znašal med pet in sedem milijard, celoten strošek projekta med 15 in 22 milijard evrov.

Ožja delovna skupina za pripravo modela financiranja nove jedrske elektrarne v Krškem (Jek 2) je ocenila, da je država sposobna projekt financirati sama, a ob pogoju zagotavljanja makroekonomske in fiskalne stabilnosti tudi v času obratovanja elektrarne, je na novinarski konferenci družbe Gen energija danes v Ljubljani dejal generalni direktor direktorata za zakladništvo na ministrstvu za finance in vodja skupine Marjan Divjak.

Organizacijsko bi bila po oceni skupine najprimernejša rešitev ustanovitev posebne projektne družbe, ki bi bila nosilec vseh dovoljenj, pogodb, finančnih tokov in obveznosti, povezanih s projektom.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško
FOTO: Damjan Žibert

Kot najprimernejšo obliko financiranja projekta je opredelila hibridni model s financiranjem posebnega projektnega podjetja prek državne zakladnice in možnostjo dodatnega zadolževanja tega podjetja pri specializiranih agencijah. V poznejših fazah projekta bi lahko to podjetje vire kapitala diverzificiralo.

Popolnoma zasebno financiranje projekta po oceni skupine ne bi bilo izvedljivo, saj bi bilo dražje, zahtevan bi bil višji donos kot pri državnem vložku, posledično bi bila višja tudi lastna cene električne energije iz Jeka 2.

"Širši skupini in s tem tudi vladi smo predlagali, naj bo lastništvo 100-odstotno državno," je dejal Divjak in dodal, da bi zasebne vlagatelje lahko vključili prek nakupa državnih vrednostnih papirjev.

Ne ocena delovne skupine glede modela financiranja ne obe študiji izvedljivosti, ki sta ju pripravila potencialna dobaviteljeva reaktorja, ameriški Westinghoue in francoski EDF, niso botrovale temu, da bi bilo treba spremeniti ekonomiko projekta, kot jo je predhodno pripravil investitor Gen energija, je povedala generalna direktorica Gen energije Nada Drobne Popović.

Stroškovna cena električne energije iz Jeka 2 je ocenjena na med 60 in 68 evrov na megavatno uro (MWh), projekt naj bi bil ekonomsko izvedljiv ob ceni 75 evrov na MWh na trgu.

Investicijski stroški Jeka 2 - brez stroškov financiranja - so ocenjeni na med 9,6 milijarde evrov za 1000-megavatni reaktor in 15,4 milijarde evrov za 1650-megavatni reaktor, z vključenimi stroški financiranja pa na 15 do 22 milijard evrov.

"Dejanska cena bo znana, ko bomo izbrali izvajalca in podpisali pogodbo, takrat bo treba tudi znova izračunati ekonomiko in pogledati, kako se bomo zadolžili," je dejala Drobne Popovićeva.

Jedrska elektrarna Krško
Jedrska elektrarna Krško
FOTO: Damjan Žibert

Še vedno je predvideno, da naj bi bila končna investicijska odločitev - za katero bo pod drugim moral biti izbran dobavitelj, določen model financiranja in sprejet državni prostorski načrt (DPN) - sprejeta do konca leta 2028. Leta 2032 naj bi stekla gradnja elektrarne, ki naj bi bila zaključena leta 2039, leto pozneje pa naj bi bil Jek 2 priključen v omrežje.

Sprejetje sklepa o začetku priprave DPN za umestitev Jeka 2 v torek na vladi je pomemben mejnik, je dejal državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Miran Gajšek. Pomeni namreč, da so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko ministrstvo začne usklajevati smernice, ki so jih podali nosilci urejanja prostora, in pripombe, ki so bile dane v okviru javne obravnave pobude za DPN, ter se pripravijo strokovne podlage za predlog DPN.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je izpostavil, da vsi postopki tečejo pregledno in z vključevanjem vseh deležnikov. Zdaj bo med drugim stekla priprava na izvedbo celovite presoje vplivov na okolje, v okviru katere bo pripravljena tudi čezmejna presoja vplivov.

Poslovni direktor Gen energije Bruno Glaser je med ključnimi prihodnjimi aktivnostmi navedel pripravo analize potresne varnosti, varnostnega poročila lokacije, študije hlajenja Jeka 2, razpisne dokumentacije in okvirnega sporazuma za aktivnosti v postopku DPN.

jek2 financiranje jedrska elektrarna

Gospodarska rast lani 1,1-odstotna

kapetan
18. 02. 2026 21.29
Ta država ni sposobna niti svoje javne porabe pošlihtat ne pa sama speljati finančno konstrukcijo JEK-a. TEŠ6 je bil šola,.... Nismo niti pravno niti politično dozoreli takim projektom. Žal
Odgovori
0 0
Nikoliveclevo
18. 02. 2026 21.21
Drzavljani ste mislili, tako kot smo vso energetsko infrastrukturo do sedaj, dobicke in nagrade pa v zep golobu podobnim vrhunskim menedzerjem.
Odgovori
0 0
bibaleze
