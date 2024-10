Jek 2 poenotil državno politiko, nasprotniki opozarjajo na stroške projekta

Projekt izgradnje drugega bloka nuklearke je skoraj poenotil vladajočo in opozicijsko državno politiko. Novembrski posvetovalni referendum z vprašanjem "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo," so podprle vse parlamentarne stranke z izjemo Levice ter poslancev Mojce Pašek in Miroslava Gregoriča. Pred ljudskim odločanjem pa se je aktiviral tudi nekdanji politik Gregor Golobič, za katerega se je izkazalo, da je bil v času priprave nasedlega projekta TEŠ6 na pravi strani zgodovine. Zdaj podobno svari tudi pred projektom JEK2. Sloveniji, kot pravi, grozi celo bankrot.