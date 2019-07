Pet faz projekta JEK 2 – se bo kdaj zgodil premik s prve?

"Ob predpostavki, da je od odločitve do postavitve nove jedrske elektrarne potrebnih okrog 20 let, bi bilo pravočasno, če bi investitor odločitev o gradnji nove elektrarne sprejel do leta 2023 (torej odločitev o primerni tehnologiji in ustrezni finančni konstrukciji virov za naložbo) in bo za to pridobil potrebno politično podporo,"konkretno odgovarjajo na MZI.

Energetska uvozna odvisnost države je po njihovem tudi glavno tveganje za prihodnost, "če se ne bo bistveno spremenil odnos države in javnosti do novih naložb v elektrarne, ki je danes zelo nenaklonjen hidro in vetrnim elektrarnam". Na MZI se zavedajo vse večje odvisnosti od električne energije in dodajajo, da bo zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo vedno težje, povečala pa se bodo tudi sezonska in dnevna nihanja cen. To bo imelo največji vpliv na energetsko intenzivno industrijo, ki je je v Sloveniji precej, poslabšana konkurenčnost gospodarstva pa ima, tako MZI, vedno negativne posledice na zaposlovanje.

Jedrska elektrarna Krško deluje od leta 1981, zgrajena pa je bila na podlagi samoupravnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško, ki sta vsaka vložili polovico sredstev. Z elektrarno neposredno upravlja podjetje Nuklearna elektrarna Krško, ki je na hrvaški stranki v lasti Hrvatske elektroprivede, d. d., na naši strani pa v lasti GEN energije, d. o. o. Eden glavnih projektov zadnjega sta načrtovanje in priprava na gradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško, krajše JEK 2. Dejstvo, ki ga ni mogoče zanikati, je, da bi bila ena izmed ključnih prednosti JEK 2 zmanjševanje energetske uvozne odvisnosti, kar priznavajo tudi na MZI. "Če drugega bloka ne bo in do takrat ne bo ustreznega obsega naložb v izrabo obnovljivih virov, se bo na področju energije močno povezala uvozna odvisnost Slovenije,"so zapisali.

Stališče pristojnega ministrstva do JEK 2 je bila do zdaj (!) tehnološka nevtralnost pri snovanju scenarijev za zagotavljanje "zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo", a kot dodajajo, daje veljavni koalicijski sporazum pri energetski politiki na prvo mesto učinkovitost, ob tem pa izpostavlja nadomeščanje fosilnih virov z OVE. V nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu, ki je akcijski načrt za obdobje od leta 2020 do 2030, je po besedah MZI jedrska energija pomembna kot nizkoogljični energetski vir in tudi energetsko varen vir, saj v teh desetih letih zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo po konkurenčni ceni.

Če ne prej bi torej odločitev o gradnji drugega bloka JEK morali sprejeti do leta 2030. Gradnja drugega bloka bi po besedah Boštjana Ambrožiča, zaposlenem na Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo (ICJT), trajala 10 do 15 let. Spomnimo, JEK bo obratovala le še do leta 2043. Ko k temu prištejemo dejstvo, da Slovenija že danes uvozi med 20 do 30 % električne energije in da JEK letno zagotovi okoli 40 % proizvedene električne energije, je "računica" jasna – potrebujemo načrt, kaj potem, če ne želimo postati energetsko popolnoma odvisni od drugih držav.

Med vsemi energetskimi načrti najslabše pripravljen prav slovenski

V poročilu Planning for Net Zero: Assessing the draft National Energy and Climate Plans (Načrtovanje za nevtralnost: Ocena osnutkov nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov) je fundacija European Climate Foundation slovenski nacionalni energetski in podnebni načrt označila za najmanj ambiciozen – od 100 možnih so mu pripisali le 3,2 točke. Ministrstvo za infrastrukturo je takrat priznalo, da so slabši osnutek oddali tudi zato, da bi se izognili finančnim sankcijam.