'Če se Slovenija odloči za jedrsko energijo, je ne more ustaviti nihče'

Dileme ni več. O gradnji drugega bloka nuklearne elektrarne bomo odločali državljani, prav tako pa je tudi vlada Roberta Goloba naklonjena njeni gradnji saj v času podnebnih sprememb in tudi vojne v Ukrajini, ko so cene električne energije narasle v nebo, ključnega pomena, da je Slovenija čim bolj samooskrbna, ker bomo na ta način sami določali cene električne energije in ne bomo na milost in nemilost prepuščeni tujim dobaviteljem, vojnam in naravnim katastrofam, ki dvigujejo cene električne energije.

"Kaže se, da imamo politično voljo, da je projekt JEK 2 tista smer slovenske energetike, ki zagotavlja tako energetsko neodvisnost, klimatsko nevtralnost in ki bo lahko zagotavljala konkurenčen vir električne energije za gospodarstvo in za gospodinjstva," meni Levičar.