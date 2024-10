Jedrski pogovor s strokovnjakoma: varnost, trajnost, razvoj in alternative

"Učinkovita raba energije povečuje rabo elektrike," je jasen Žagar. Pričakovati, da bomo v prihodnjih letih potrebovali manj elektrike, tako enostavno ni realno. Kaj torej storiti?

Tiselj rešitev vidi v jedrski energiji, saj da potreb zgolj z obnovljivimi viri ni mogoče pokriti. "Teorija pravi, da bi lahko, ampak poglejmo prakso. Najbolj znamenit primer je Nemčija, ki že 20, 30 let intenzivno vlaga v obnovljive vire. Namen tega je bil, da so želeli razogljičiti proizvodnjo. Ne samo elektrike, ampak celo družbo. Ni jim uspelo. Tukaj sem jaz zelo pesimističen in dejansko mislim, da brez jedrske energije, če resno mislimo z razogljičenjem, ne bo šlo."

"Jedrska energija je v bistvu vir energije, ki lahko nadomesti tiste zadeve, ki jih termoelektrarne na premog imajo – namreč zanesljivost, da lahko obratujejo tudi ponoči," dodaja Žagar, ki poudarja pomen stabilnega vira ob nestabilnih obnovljivih virih.

A pomislekov v javnosti glede novega bloka ne manjka. Eden od protiargumentov je, da je iztržek jedrske energije premajhen glede na stroške investicije – da z vse bolj konkurenčnimi cenami obnovljivih virov in pa hitrim razvojem tehnologije za shranjevanje, jedrska energija v prihodnosti ne bo več ekonomsko upravičena. "To, da bomo potrebovali sisteme za shranjevanje energije ni od včeraj, to se ve že par desetletij. In že par desetletij se na tem dela. In kaj imamo danes? Črpalna elektrarna je en takšen imeniten hranilnik energije, ampak ko seštejemo koliko hribov, koliko jezer in rek imamo, ki so uporabne, vidimo, da Slovenija, kljub temu da smo obdarjeni z vodo, ne bo mogla narediti veliko črpalnih elektrarn. Potem obljubljajo baterije. Pa danes je recimo vodik aktualen. Ampak jaz sem zdaj že dovolj star, da vem, da je bil aktualen tudi pred 15 leti. Da smo leta 2014 odprli prvo polnilnico za vodikove avtomobile, tam nekje na Gorenjskem, potem pa smo jo zaprli še isto leto," poudarja Tiselj.

Žagar pa dodaja, da smo morda včasih preveč optimistični: "Z baterijami imamo vsi neke izkušnje, vsak ima v žepu baterijo telefona in mislimo, da je to enostavna tehnologija. Vendar če priklopimo en telefon recimo na sušilnik za lase, ta ne bo delal niti sekundo. Enostavno je shraniti majhne količine energije. Zelo težko je pa shraniti tiste količine energije, ki so res pomembne za zanesljivo življenje, recimo za ogrevanje čez zimo."