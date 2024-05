JEK2 bo stal več milijard evrov in ustvaril 5640 delovnih mest

"Na podlagi do sedaj zbranih in prejetih podatkov, ki pa ne temeljijo na zavezujočih ponudbah potencialnih dobaviteljev JEK2 in predstavljajo interno oceno GEN energije, znaša ocenjena investicijska vrednost JEK2 – gre za stroške gradnje preko noči v vrednosti EUR leta 2024 – 9,3 kEUR/kW inštalirane moči. To pri moči elektrarne 1.000 MW pomeni 9,3 milijard evrov in pri moči elektrarne 1.650 MW 15,4 milijard evrov. Za vse izračune in uporabljene predpostavke nameravamo pridobiti mednarodno recenzijo priznane domenske inštitucije še pred izvedbo referenduma," zagotavljajo.

V zadnjih dveh mesecih je Sektor za nove jedrske objekte družbe opravil več aktivnosti. Med njimi potrditev štirih potencialnih izvajalcev poročila o analizi varnostni lokacije, pripravljajo specifikacije za naročilo študije izvedljivosti, ki jih bodo pripravili ponudniki JEK 2, pripravljajo razpis za izdelavo študije Verjetnosti največjih poplav, glede Ocene potresne ogroženosti pa potekajo redne delavnice med izdelovalci in pregledovalci študije. Rezultati bodo objavljeni septembra letos.

Robert Bergant, vodja službe inženiringa GEN, je predstavil osnutek gradiva Pobude za DPN, poslan v usklajevanje na MOPE in MNVP, vključno s predvideno časovnico z mejniki, od začetka priprave DPN v letošnjem letu do izgradnje v letu 2039. Po uskladitvi komentarjev pristojnih ministrstev na predlog Pobude za DPN sledi javna razgrnitev, v sklopu katere podajajo nosilci urejanja prostora smernice, javnost pa predloge in vprašanja. Sledi obdobje analize smernic in sprejem sklepa Vlade Republike Slovenije o začetku državnega prostorskega načrtovanja, nato pa priprava okoljskega poročila v sklopu celovite presoje vplivov na okolje in študije variant. Pripravljen bo predlog DPN, ki bo javno razgrnjen, hkrati bo potekala čezmejna presoja vplivov na okolje. Sprejem Uredbe o DPN je načrtovan do leta 2027, čemur sledi končna investicijska odločitev do leta 2028, proces pridobivanja gradbenega dovoljenja in nato z letom 2032 predvidena gradnja, so sporočili iz družbe. S ciljem zainteresirani javnosti približati informacije o projektu bo GEN energija v prostorih Mestne občine Krško v juniju odprla informacijsko pisarno.

Aleksandar Momirovski z Elektroinštituta Milan Vidmar je predstavil rezultate Študije priključitve JEK2 z močjo od 1.000 MWe do 2.400 MWe na EES Slovenije. Študija vključuje analize sigurnosti in stabilnosti EES, med drugim stacionarne in dinamične analize, analize kratkostičnih tokov in analizo potrebnih sistemskih rezerv. Ključni ugotovitvi sta, da je s stališča sigurnosti in stabilnosti EES optimalna velikost JEK2 do 1.300 MW neto električne moči na pragu elektrarne in da so potrebni novi viri sistemskih storitev izravnave, predvsem viri za zagotavljanje ročne rezerve za povrnitev frekvence (rRPF).

Računajo na državo

Družba GEN energija sama ni zmožna zagotoviti vseh finančnih virov za JEK2, zato je vloga države pri izvedbi tako pomembnega strateškega projekta ključna, poudarjajo in dodajajo, da je JEK2 investicija "izjemnega strateškega pomena, saj omogoča razogljičenje oskrbe Slovenije z električno energijo in tudi samooskrbnost oskrbe Slovenije z električno energijo. Jedrska elektrarna bo najmanj 60 let, v primeru podaljšanja pa 80 in tudi več let, zagotavljala stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo. Investicija bo imela izjemen učinek na slovensko gospodarstvo; ocenjenih je 5.640 novih delovnih mest v 10 letih in preko 37-odstotni delež domačih dobav v celotni vrednosti investicije."

Družba GEN energija bo v naslednjih mesecih izvedla potujočo predstavitev projekta v obliki interaktivnega centra o energiji in energetiki. Ta bo pričel svojo pot v Vrbini v Krškem 23. maja, 1. junija bo obiskal Sevnico, 7. junija Krško, 15. junija Škofjo Loko, 23. junija Maribor, 30. junija Bistrico ob Sotli in 18. julija Brežice; sledile bodo še predstavitve v drugih mestih.