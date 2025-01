Južnokorejci odstopili, projekt JEK2 teče naprej

Objava zakulisnih dogovorov političnih nasprotnikov, ki so želeli izigrati zakon je odnesla ljudsko odločanje o doslej najdražjem projektu JEK 2. "Moje stališče je, da je politiki spodrsnilo, se je treba državljankam in državljanom opravičiti, da smo bili politično naivni," je oktobra lani dejal podpredsednik vlade Matej Arčon.

Vendar ni vodila v prekinitev dela na strani investitorja. GEN energija se je v preteklih treh mesecih ukvarjala z analizo lokacije, umeščanjem v prostor in pripravo razpisa za izdelavo ocene tehničnih možnosti za izgradnjo in delovanje drugega bloka nuklearke. "Na ta razpis smo povabili vse tri ponudnike. In ko je prišlo do roka za oddajo ponudbe, korejski ponudnik ni oddal ponudbe. Sam tega ne bi povezoval z razmerami v Sloveniji," pravi generalni direktor GEN energije Dejan Paravan.

Ali je umik posledica, ker je gradnja nuklearke pri nas še vedno pod vprašajem, oziroma, ali se bodo Korejci v prihodnje povezovali z drugima ponudnikoma, direktor GEN ne želi ugibati. "Seveda obžalujemo, da so oni umaknili ponudbo. S tem, ko ožamo nabor možnih ponudnikov, se vsaj iz našega gledišča delo nekoliko olajšuje."

Za obe študiji bo GEN sicer odštel 8,3 milijona evrov, rezultate pa pričakujejo do konca letošnjega leta. Paravan pravi, da bo takrat precej bolj jasna tudi cena investicije, ki je trenutno postavljena zelo ohlapno – med 9 in 15 milijard evrov. Kot so še vedno precej ohlapne nekatere razprave o ceni elektrike, če bomo JEK 2 tudi gradili.

Kritičen je Aleksander Mervar, direktor Elesa. "To, kar sem moral brati, kakšna bo cena, mi je bilo kar slabo. Potem je Mario Draghi totalen buks, ker je napisal 160 evrov za megavatno uro. V slovenskem klubu podjetnikov so govorili o 42 evrih, to so laži. Na podlagi tega ti ne moreš delati koncepta."

Paravan debate po preklicanem posvetovalnem referendumu označuje za "preveč čustvene, nekatere tudi demagoške".

GEN energija, ki je doslej za projekt porabila približno 30 milijonov, pričakuje, da bodo imeli vse potrebne informacije do leta 2028. V tem času pa nameravajo konkretno povečati število sodelavcev na projektu. S sedanjih 50 na 150. Novega referendumskega poskusa v tem mandatu ne bo, očitno bo o njem odločal nov politični razred.