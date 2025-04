Jeklarji iz Sija namesto protiukrepov za več zaščite ranljivim panogam

V skupini Sij so za STA zapisali, da ohranjajo svoj dosedanji pogled na uvedbo carin na uvoz jekla in aluminija v ZDA. Z vidika jeklarske panoge in v povezavi z nedavno sprejetim akcijskim načrtom Evropske komisije za krepitev konkurenčnosti in olajšanje razogljičenja kovinskopredelovalne in jeklarske industrije menijo, da bi bilo namesto uvajanja povračilnih carin bolj smotrno čim hitreje zaščititi najhuje prizadete panoge, med katerimi je tudi jeklarstvo.

EU bo tako postopoma uvedla do 25-odstotne dodatne carine na uvoz ameriškega blaga v vrednosti okoli 20 milijard evrov. Prvi ukrepi se bodo začeli uporabljati prihodnji teden, večina preostalih pa sredi maja. Med drugim bodo 25-odstotne carine po neuradnih informacijah veljale za uvoz vrste izdelkov iz jekla in aluminija.

Članice EU so danes podprle uvedbo protiukrepov v odziv na carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA. Proti naj bi glasovala le Madžarska.

Obenem pozivajo k ukrepom za preprečitev nelojalno konkurenco na evropskem trgu ter k spodbujanju domačih naložb in potrošnje.

Opozarjajo tudi, da se glede na trenutno ravnanje ZDA odpirajo številne priložnosti za sklepanje novih trgovinskih dogovorov s partnerji, ki bodo iskali stabilnost in poštenost v trgovinskih odnosih. "To je zagotovo nekaj, kar EU v tem trenutku lahko ponudi," so prepričani v Siju.

"Če bomo uspešni pri izkoriščanju takih priložnosti, se lahko dobavne verige prestavijo v EU, kar bi pozitivno vplivalo na domače gospodarstvo, na zviševanje industrijske aktivnosti, kar seveda ugodno vpliva tudi na porabo jekla," so dodali.

V skupini Sij sicer na tujih trgih ustvarijo približno 85 odstotkov prodaje. Največja trga sta Nemčija in Italija, posvečajo pa se tudi širitvi v ZDA. Te so zanje, kot so navedli, pomemben trg z dolgoročnim potencialom, kjer iščejo nove priložnosti in krepimo lokalno prisotnost. Lani so v ZDA ustvarili skoraj 10 odstotkov prihodkov od prodaje, kar je približno 16,5 odstotka več kot v 2023.

Z lastnim podjetjem Sij Americas so v ZDA prisotni že več kot 30 let, leta 2022 pa so za lažje poslovanje na ameriškem trgu vzpostavili tudi lastno, več kot 3000 kvadratnih metrov veliko skladišče blizu Chicaga v zvezni državi Illinois.