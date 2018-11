Otroci iz Jelendola zaradi sanacije na 'podaljšanih počitnicah'

Sedem šoloobveznih otrok iz Jelendola danes še ni šlo v šolo, čeprav so nam tako v civilni zaščiti kot na občini zagotovili, da bi v šolo lahko odšli, saj so intervencijske službe uspele sanirati dobršen del ceste. "Ampak smo se dogovorili z ravnateljem, da jim damo še tri dni miru," je pojasnil župan Borut Sajovic . Šola bo poskrbela, da bodo dobili učno snov in nadoknadili zamujene ure.

Medtem ko so otroci na "podaljšanih počitnicah", je večina zaposlenih danes lahko odšla v službo. "Gasilci so jih iz Jelendola pripeljali do tega nevarnega odseka, tam so šli peš čez gradbišče in skozi predor. Tam pa so nato nekateri imeli svoja vozila, organiziran je bil tudi javni prevoz, tako da je zadeva stekla. Ljudje so v službah," je pojasnil Drago Zadnikar, poveljnik štaba Civilne zaščite Tržič.

Na teren se je znova odpravil tudi župan Sajovic, ki upa, da bodo še pred zimo zagotovili prevoznost ceste z avtomobili. Opozoril pa je, da gre za zelo nepredvidljiv teren. "Pričakujemo, da bodo dela na tem najbolj nevarnem odseku ceste potekala pospešeno tam do sredine tedna. Potem pa se bo počasi tudi sprostil promet za osebna vozila," pa je dodal Zadnikar.

V Jelendolu in drugod v občini Tržič tako še vedno potekajo dela, pristojne službe čistijo ceste, stanovanjske objekte, odstranjujejo polomljena drevesa ... Nekatere težave šele odkrivajo. "Do turističnega doma pod Storžičem ceste praktično ni več," je pojasnil župan. Celotno škodo v občini ocenjujejo na okoli 10 milijonov evrov. Gre za stroške intervencije, poškodovano infrastrukturo in kmetijsko škodo.