V Jelendolu slavnostno odprli prenovljeno cesto in nove mostove

Do sedaj je država za sanacijo na območju Čadovelj, Jelendola, Loma in Doline namenila 1,6 milijona evrov. Najmanj milijon evrov pa je zagotovila tržiška občina, ki je s tem skoraj polovico svojega letnega investicijskega potenciala namenila sanaciji. Narejeni so bili štirje povsem novi mostovi, ki so višji in širši, pet novih cestnih odsekov, vrsta prečnih pragov in zadrževalnikov naplavin, varne ograje in boljša električna ter telefonska napeljava.

"Jelendol in Dolina sta dobila drugačno podobo, predvsem pa se je v ljudi naselil optimizem, upanje, vera v sočloveka, v solidarnost," je izpostavil tržiški župan Borut Sajovic in spomnil, kako je 29. oktobra lani Tržiška Bistrica v zgolj treh urah narasla za 25-krat, s seboj pa odnesla mostove in cesto ter Jelendol odrezala od sveta. Ujma je prizadela okoli 150 ljudi v Jelendolu in Dolini, pa tudi nekaj sto ljudi v Čadovljah, na Slapu, v Lomu in Podljubelju.