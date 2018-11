Jelendol: domačini so navdušeni nad sanacijo ceste

187 krajanov Jelendola in Doline ima spet odprta vrata v svet. Potem ko je hudourniška Tržiška Bistrica odnesla del ceste v Dolžanovi soteski, je delavcem uspelo sanirati dva največja usada za predorom v soteski. Domačini so navdušeni nad opravljenim delom in pravijo, da so delavci dokazali, kaj se zmore, če se hoče. Cesta je odprta le za domačine, že jutri jo bodo zaradi sanacije ponovno zaprli.