Jelendol znova odrezan od civilizacije, a le zaradi obnovitvenih del

V Dovžanovi soteski v Tržiču se končno začenja težko pričakovana obnova ceste in struge Tržiške Bistrice. Ta je po hudi ujmi oktobra 2018 popolnoma poplavila dolino, od sveta odrezala 190 prebivalcev, jim odnesla elektriko in vodo ter celo manjšo stanovanjsko hišo. Župan je podpisal pogodbo z izvajalcem, ki jamči, da bodo najnujnejša obnovitvena dela končana do sredine novembra.