Jelenovo rogovje sredi ceste: topla zima pospešila procese v naravi

Letošnja topla zima je pospešila procese v naravi, ne samo pri rastlinah, ampak tudi živalih, opažajo na Slovenskem državnem gozdu (SIDG). Njihov gozdar Jan Milosavljević je namreč v gozdnem obratu Vrbovec pri Kočevju našel jelenovo rogovje, čeprav jelenom rogovje običajno odpade kasneje, marca in aprila."Jeleni rogovje izgubijo vsako leto, čiščenje novega pa se vleče od julija do septembra," so predstavniki SIDG zapisali na družbenem omrežju.