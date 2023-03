Celjski sejem so ta vikend napolnili ljubitelji lovstva. Med drugim so kuhali lovski golaž in izvedli že 16. Državno prvenstvo v oponašanju jelenjega rukanja, oglašanja, s katerim jeleni privabljajo samice. Šest tekmovalcev se je pomerilo v treh kategorijah. Zmagal je eden mlajših, ki se je te veščine učil sedem let.