'K meni je prišla gola in bosa, zdaj pa hoče vilo na morju in še pol hiše v Ljubljani'

Je bil pa zato toliko bolj zgovoren Jelinčič, ki je novinarjem pojasnil, zakaj se je odločil, da bo na razvezo vložil tožbo. "Gospa Jeličič je prišla k meni gola in bosa, zdaj pa hoče imeti vilo in parcelo na morju in še pol hiše v Ljubljani," je dejal. Kot pravi, je imela njegova soproga tisto, kar ima redko katera ženska v Sloveniji, pa tudi drugje. "Dobila je vse, kar si je izmislila. Svojo plačo je potrošila za cunjice in čevlje, če ji jih nisem kupil jaz. Jaz sem skrbel za družino in plačeval stroške. Vse to je evidentno iz bančnih izpiskov, ki jih imam."

Na ljubljanskem sodišču se je začela ločitvena vojna poslanca SNS Zmaga Jelinčiča in njegove skoraj 30 let mlajše žene Monike Zupanc Jelinčič . Ta je na sodišče prišla v spremstvu odvetnika in svojega novega partnerja. Izjav ni dajala, češ da o teh stvareh ne bo razpravljala javno.

Zataknilo se jima je pri vili v Žusterni. Jelinčič trdi, da je svoji soprogi leta 2011 dal malo manj kot 670.000 evrov, kar sta tri leta pozneje zapakirala v darilno pogodbo. S tem denarjem je ona na dražbi kupila parcelo ob morju. In medtem ko ona trdi, da je denar skupen, on vztraja, da to ni res, in jo za podarjeno zdaj toži. Na vprašanje, zakaj sta podpisala pogodbo, je odgovoril: "Zato, da se ve, koliko je ura!" Kot pravi, ga je že njena mama opozorila, naj se zavaruje, da ne bo razočaran. Kako pa odgovarja na očitke, da je to storil zato, da bi se izognil davku? "Saj sem ga plačal! Moral sem plačati 287.000 evrov davka in sem ga plačal iz svojega premoženja."

Jelinčič še pravi, da je njegovo vse –parcela in hiša na morju, hiša v Ljubljani in osebno premoženje – zbirke, knjige ... in da Moniki ne želi dati ničesar. "Bila je gospa, ki je imela vse in preveč. Zdaj ima bogatega ljubimca, 10 let mlajšega, in je na poti, kamor je hotela iti. Jaz imam dve punčki in želim, da nekaj imata, ne pa, da bo njuna mama to zapravila skupaj z ljubimcem in zanju ne bi ostalo ničesar."

Na vprašanje, kaj je mislila njegova soproga, ko je rekla, da se ga je bala vsakič, ko mu je rekla ne, je odgovoril, da ne ve. Ji je kdaj grozil ali ji kaj storil? "Nikoli! Vsi so govorili, da sem jo nosil po rokah in sem tudi jo."

To, da je njuna ločitev medijsko tako odmevna, ni enostavno, še pravi Jelinčič, predvsem zarad hčerk. "Jaz sem vajen vsega mogočega, mene to ne prizadane, ne bi pa želel, da to vpliva na punčke."Stike z njima mu nekdanja soproga onemogoča, še pravi."Imam občutek, da intenzivno dela na tem, da bi hčerki odvrnila od mene."

Spomnimo, da sta si zakonca Jelinčič poročne zaobljube izmenjala pred 16 leti na ljubljanskem magistratu, in sicer 13. junija 2003, na petek trinajstega. V zakonu sta se jima rodili dve hčerki, in sicer Aleksija Iris in Aleksandra Tisa.Septembra je par naznanil, da se ločuje.