Po grožnjah s tožbo se je Jelinčič Stevanoviću javno opravičil

Zmago Jelinčič je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal, da preklicuje neresnične in žaljive izjave, ki jih je o Zoranu Stevanoviću javno podal maja letos, "ker je bil s strani določenih oseb zaveden".

"V politiki se soočam z marsičem - od lažnih člankov, podtikanj in poskusov diskreditacije do pritiskov sistema. A resnica ima vedno zadnjo besedo. To opravičilo vidim kot pomembno sporočilo, da nihče ni nedotakljiv, ko prestopi mejo," je ob tem povedal Stevanović.

Iz stranke Resni.ca pa so dodali, da bodo tudi v prihodnje nasprotovali širjenju laži in blatenju ter se zavzemali za odprto, pošteno in odgovorno politično kulturo.