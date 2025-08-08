Svetli način
Slovenija

Po grožnjah s tožbo se je Jelinčič Stevanoviću javno opravičil

Ljubljana, 08. 08. 2025 15.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
27

Predsednik SNS Zmago Jelinčič in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović sta dosegla izvensodno poravnavo, potem ko je Stevanović Jelinčiču zagrozil s tožbo zaradi več javnih izjav. Jelinčič se je Stevanoviću na Facebooku javno opravičil za "neresnične in žaljive izjave".

Zmago Jelinčič je v objavi na družbenem omrežju Facebook zapisal, da preklicuje neresnične in žaljive izjave, ki jih je o Zoranu Stevanoviću javno podal maja letos, "ker je bil s strani določenih oseb zaveden".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 "V politiki se soočam z marsičem - od lažnih člankov, podtikanj in poskusov diskreditacije do pritiskov sistema. A resnica ima vedno zadnjo besedo. To opravičilo vidim kot pomembno sporočilo, da nihče ni nedotakljiv, ko prestopi mejo," je ob tem povedal Stevanović.

Iz stranke Resni.ca pa so dodali, da bodo tudi v prihodnje nasprotovali širjenju laži in blatenju ter se zavzemali za odprto, pošteno in odgovorno politično kulturo.

poravnava politika Jelinčič Stevanović
KOMENTARJI (27)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Arguss
08. 08. 2025 17.10
Hvalica je Kacina tudi z časopisom po glavi.
ODGOVORI
0 0
suleol
08. 08. 2025 17.02
-1
jas nisem zasledil se opravicujem
ODGOVORI
0 1
Glotar
08. 08. 2025 16.50
-1
ne ve se, kateri od teh dveh je večja skorumpirana baraba...
ODGOVORI
3 4
Prototip
08. 08. 2025 16.56
+4
Ja Zoran ima pisno dokazilo o nekaznovanosti,,,če pa ti veš več,,,,,janša je že sedel,golob pa še bo,,,,je pa fajn,da bo tožil vse ki tako nabijajo laži,kot ti...
ODGOVORI
6 2
Stojadina-sportiva
08. 08. 2025 16.58
+1
Seveda se ne ve, en se je že dokazal, za drugega pa ne vemo...a mate jasnovidci kaj v paci kar mi navadni smrtniki ne vemo?
ODGOVORI
1 0
frenk707
08. 08. 2025 16.41
+0
Predstava za javnost, da se podpre stevanovića, kako resnicoljuben in ugleden politik, da je. Spoštovani,.... Zmago se še nikoli nikomur ni opravičil, tudi v težjih zadevah ne, kot je ta in zato me bo težko prepričal, da to opravičilo ni del predvolilne strategije stevanoviča, Zmago v pri tem išče koristi. To je približno tako, kot ko so si janševci v kuvertah po pošti pošiljali naboje,.... stevanovič si je pa poslal opravičilo,.....
ODGOVORI
5 5
SDS_je_poden
08. 08. 2025 16.41
+4
Zgago se je ustrašil. Že bivša ga je dobro olupila, se boji, da bi še Stevanoviču izplačal odškodnino.
ODGOVORI
5 1
Stojadina-sportiva
08. 08. 2025 16.35
-2
Ok resnica res deluje populistično...ampak so na sceni že nekaj časa, pa dolgo vztrajajo neglede na to kako jih tlačijo...in glede na to, da smo že ene par novih fac volili pa ni bilo nič boljše, si tudi oni zaslužijo en mandat...pa naj pokažejo če vse to drži kar pravijo. Zgubit nimamo nič, ker slabše že bit ne more. Če vam je pa prioriteta od kje človek izvira...iz balkana izviramo skoraj vsi sori.
ODGOVORI
6 8
Prototip
08. 08. 2025 16.43
+3
Res je,,samo on je drgače rojen v sloveniji,,,,pokrast pa že ne more veliko,ker so že vse pokradli "slovenci" pred njim...lp
ODGOVORI
6 3
Justice4all
08. 08. 2025 16.33
-1
Stavanovič in Resnica bodo na volitvah na 3 ali 4 mestu tudi brez medijev...Toliko o svobodi in neodvisnosti medijev v SLO..Bravo Resnica-edini kateri se upa kaj povedati in proti vojni in Eu hujskaštvu...
ODGOVORI
8 9
Eliza Dupre
08. 08. 2025 16.28
+3
LOL, še ko se opravičuje, mora krivdo prevaliti na nekoga, ki naj bi ga zavedel... Pa tako je pameten in razgledan, potem pa odpove pri osnovah - vedno preveri svoje vire. Vedno.
ODGOVORI
6 3
Primož Rus
08. 08. 2025 16.27
+0
Država NUJNO POTREBUJE MLADO KRI,kot je Stevanović,v politiki KI DELA ZA DOBRO LJUDI.....SITI SMO ŽE STARIH OBRAZOV,ki delajo SAMO ZA SVOJE ŽEPE,tudi ta vlada ni nič boljša,saj se NENEHNO IGRAJO Z NAŠIMI PLAČAMI
ODGOVORI
10 10
rogla
08. 08. 2025 16.27
+4
Jelinčič je pravi zdrahar in ...
ODGOVORI
8 4
SDS_je_poden
08. 08. 2025 16.41
-1
Je ja, pravi Zgago...
ODGOVORI
2 3
Prototip
08. 08. 2025 16.23
+0
Bravo Zoran,,vse ki pljuvajo in lažejo o tebi,je treba mastno tožit,,,,,se pa lepo vidi,da se te stranke bojijo in ičejo kako te diskreditirat,,,,Gremo Resni.ca...vsaj v parlament,,,da mal premešate te ki se pasejo zadnjih 33 let....
ODGOVORI
9 9
Slovenska pomlad
08. 08. 2025 16.22
-1
Jelinčič je Hrvat, Stevanović pa Srb....naj se ta spodnji zmenijo med sabo.
ODGOVORI
7 8
96bimBo
08. 08. 2025 16.57
-2
Kdo te je ...?
ODGOVORI
0 2
Posteni
08. 08. 2025 16.20
-2
Ko se zagrabita dva putinofila 🤣
ODGOVORI
8 10
JApajaDAja
08. 08. 2025 16.19
+11
to "nihče ni nedotakljiv" v r slo ne drži....je pa prav, da se vsak, ki ga preveč "zanese"-opraviči !
ODGOVORI
11 0
Posteni
08. 08. 2025 16.17
+2
Ajaaa. Sicer pa stevanovic velja za najvecjega resnicoljuba.. tolk neumnosti kt je izrekel od kovida do danes jih zmago ni v 30 letih.. 🤣🙈
ODGOVORI
13 11
Prototip
08. 08. 2025 16.32
-1
Ima potrdilo o nekaznovanosti in vse kar je povedal o covidu,je res,,,,če pa kaj ne razumeš,potem si janezova ali pa golobova ovčka.
ODGOVORI
7 8
USAisGreat
08. 08. 2025 16.17
+9
Jelincic stalno trobi o Slovencih,Slo podjetjih itd....na svoji hisi pa ima reklamo na celi fasadi...tujega podjetja! :))
ODGOVORI
11 2
Posteni
08. 08. 2025 16.16
+8
A zmago je priznal da laže ?? 🤣
ODGOVORI
11 3
USAisGreat
08. 08. 2025 16.15
+8
Jelincic je najvecji proizvajalec praznih novic v Sloveniji!
ODGOVORI
12 4
ROMELS
08. 08. 2025 15.57
+8
Oba sta pr ni glihi, le da ta drugi (stevanović) ne govori tisto kar misli.
ODGOVORI
13 5
Verus
08. 08. 2025 15.49
+9
Pravilno. Besede so odgovornost. Komaj cakam, da se tako nekdo spravi nad aktualno politiko in lazne statistike
ODGOVORI
15 6
