Jelinčič po napadu z motornim oljem ne umika svojih besed

Dan po incidentu je predsednik SNS zmago Jelinčič razlagal, da gre za politično motiviran napad, ki je povezan z njegovim delovanjem, ker je "proti biciklistom in tem, ki kradejo denar". Da je po vsej verjetnosti tudi posledica izrečenih besed, ne zanika, a jih tudi ne umika. " Poglejte, jaz sem politik. Politik ima pravico do svojega stališča, do svojega mnenja. Zakaj bi moral odgovarjati za to? A nismo v demokratični državi? " se je spraševal v oddaji 24UR ZVEČER , kjer so ga soočili s predstavnico sindikata Mladi plus Teo Jarc .

"Gre za prvi teroristični napad pri nas," vztraja. "Povedati moram, da sem govoril z znanci iz Compagnies republicaines de securite (SRC) iz Francije in so rekli, da je ta napad tipičen teroristični napad, kakršne poznajo v Franciji. Najprej vržejo v okna steklenice z odpadnim oljem, potem pa še eno majhno molotovko čez in takšnega požara ni mogoče ugasniti. Tu so zgrešili okna. Tisti, ki je to pripravil, je v bistvu zločinec, terorist," je dejal. SRC je varnostni oddelek francoske policije, ki ga še največkrat vpokličejo za nadzor množic in umiritev neredov. Škode naj bi bilo za 70 tisočakov.

Izvedel bom, kdo stoji za tem, je še dejal politik, "zagotovo pa gre to iz leve politične provenience, iz tistih, ki naj bi jih jaz užalil, ko sem povedal samo resnico in tistih, ki jih zdaj boli, ker ne bodo več dobivali denarja za nič dela".

"Jaz seveda obsojam kakršno koli nasilje, kakršna koli kriminalna dejanja, res pa je, da ste užalili dva milijona ljudi, niste užalili samo levice," se je na to odzvala Tea Jarc iz sindikata Mladi plus. V sindikatu so nad Jelinčičevem razglabljanju o delomrznežih, ki da ne bi smeli dobiti državnega denarja, ogorčeni. Jelinčič, ki - tako Jarčeva - ni delal razlike, ko je dejal, da je "narod glup", zdaj pravi, da je užalil le tistih "100 tisoč ljudi, ki so na sociali, ki od države dobivajo denar za nič dela".