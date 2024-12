Jelinčič širil lažno novico o 'napadu migrantov', ki ga ni bilo

"V torek naj bi v Slovenskih Konjicah prišlo do incidenta, v katerem so bile mladoletne deklice napadene s strani migrantov," je nedavno na družbenih omrežjih objavil Zmago Jelinčič. Pripisal je, da je osnovna šola to zamolčala, da je staršem prepovedala o tem govoriti in da molči tudi Policija. Objava je sprožila precej prahu, SDS je to vprašanje naslovil tudi na ministra za vzgojo in izobraževanje. V Slovenskih Konjicah pa so zgroženi. Kot pravijo, ni bilo nobenih migrantov, ki bi napadali otroke, pač pa zgolj otroška domišljija, ko so na cesti zagledali temnopoltega sokrajana, športnika, ki trenira v lokalnem klubu. In dodajajo, da je vse, kar Jelinčič navaja, popolna laž.