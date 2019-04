Jelinčiča moti javna razsvetljava pred njegovo hišo

Zmago Jelinčičže več let gradi hišo v Žusterni. Od morja ga loči le cesta. Odkar je večji del obalne ceste zaprt za promet, je del te tudi neposredno pod njegovo hišo namenjen predvsem pešcem. Za večjo varnost je občina postavila javno razsvetljavo. Ta pa je po poročanju Primorskih novic precej zmotila Jelinčiča, češ da mu kazi pogled na morje.

Marina Jelen iz Mestne občine Koper pojasnjuje, da se je Jelinčič obrnil na njih z dopisom v katerem ocenjuje, da bi bilo smiselno dva droga javne razsvetljave, ki so pred njegovim objektom, odstraniti oziroma jih zamenjati z nižjimi, tako, da ta ne bosta več moteča zanj.

Zahteva, ki je nepojmljiva njegovemu prvemu sosedu Ayariju Noureddineju. Ta ima pred hišo prav tako steber javne razsvetljave v smeri pogleda na morje. A ga to ne moti. Noureddine pravi, da je tudi svetloba usmerjena proti morju. Pravi, da je cestni odsek nevaren predvsem ponoči, pred postavitvijo javne razsvetljave pa je prihajalo do več nesreč.

"Kar je naredila občina, mora biti. Če imam problem, ga bom rešil. Ne motita me droga, saj imam polkna in zavese. Če hočem imeti razgled brez ničesar, bom pustil to tukaj, kupil otok in živel sam,"še dodaja Jelinčičev sosed.

Jelinčič ni želel pred kamero, je pa pred časom že dosegel svoje. V bližini njegove hiše bi moral stati še en steber javne razsvetljave, a je po njegovem posredovanju na občini padla odločitev, da tega stebra ne bo. A to je bilo še v prejšnjem mandatu pod prejšnjim županom. Občinske službe so prošnjo obravnavale in jo tudi po posvetovanju s krajevno skupnostjo zavrnile. Odstranitve javne razsvetljave oziroma postavitve nižjih stebrov ne bo. Tudi manjkajoči steber javne razsvetljave bodo postavili na svoje mesto.

Marina Jelen pravi, da stebri ostajajo, postavljena pa bo tudi vsa razsvetljava, ki je bila predvidena po projektni dokumentaciji, saj so svetila oddaljena najmanj 13 metrov od Jelinčičevega objekta, kar je povsem skladno z zakonom.