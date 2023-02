Jelinčičevo vilo naj bi rušili. Jelinčič: To ni mogoče

Leta 2020 so neznanci z odpadnim strojnim oljem poškodovali zunanjost stavbe.

Vila Zmaga Jelinčiča v Ljubljani je v prostorskih aktih Mestne občine Ljubljana (MOL) predvidena za rušenje, poroča Necenzurirano. Vila namreč sodi med objekte na območju nekdanje Tobačne, za katere je po veljavnih prostorskih aktih predvidena odstranitev.

Po prostorskih aktih, ki jih je Mestna občina Ljubljana sprejela leta 2009, vila ne leži več na stavbnem zemljišču, saj je to namenjeno gradnji nove ceste. Gre za območje, na katerem je predvidena gradnja devetih stolpnic s 600 stanovanji, hotela ob križišču Tivolske in Tržaške ceste, velike podzemne garaže s 3.600 parkirnimi mesti ... Čez Jelinčičevo vilo bi tako šla cesta, po kateri bi stanovalci novih stolpnic dostopali do Tivolske ceste.