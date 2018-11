Jelinčiču opravičilo policije, ker so ga na zaslišanje povabili mimo pristojnosti

Policija je predsedniku stranke SNS Zmagu Jelinčiču preklicala vabilo na zaslišanje, ki so mu ga poslali kot osumljencu kaznivega dejanja razžalitve po 158. členu kazenskega zakonika, in sicer za 15. november.

Zato so policisti v sredo Jelinčiču poslali pisno opravičilo oziroma obvestilo, da je vabilo na zaslišanje preklicano. V sredo so ga iz istega razloga policisti tudi iskali. Kot je Jelinčič povedal na današnji novinarski konferenci, sta ga v sredo res obiskala policista, vendar ni želel govoriti z njima in je zahteval pisno obvestilo.

Policisti so tudi prijavitelja, poslanca LeviceFranca Trčka, obvestili, da gre za pregon na zasebno tožbo. V Levici so povedali, da se bodo o morebitnih nadaljnjih korakih še odločili.

Po prepričanju Jenčiča za vsem skupaj stojijo 'določene osebe iz koalicije'

O okoliščinah primera in dosedanjem postopku policije pa bo policija, kot so pojasnili, s poročilom obvestila pristojno državno tožilstvo.

Jelinčič je bil na današnji novinarski konferenci kritičen do policije in je ocenil, da za tem stojijo določene osebe iz koalicije. Ob tem se je vprašal, ali imamo še vedno politično policijo, in dejal, da ga je strah reakcij državnih organov, omenjal je tudi vohunjenje in prisluškovanje. A v Levici vztrajajo, da je bila prijava na policijo podana na podlagi objavljenega posnetka na Jelinčičevem Facebook profilu. Jelinčič sicer izjav ne zanika in pri njih vztraja.