Boste izbrali naravno ali umetno jelko?

Okraševanje božičnega drevesa je nepogrešljiv del prazničnih dni. A številni se vsako leto znajdejo pred enako dilemo – nakup umetne ali naravne praznične smrečice? Vsak tip tega božičnega simbola ima svoje prednosti in slabosti. Nekateri prisegajo na pristen in svež vonj naravne jelke, drugi pa imajo raje praktičnost in večkratno uporabnost umetne jelke. Pomembna faktorja pri odločitvi sta seveda tudi cena in čas, ki ga je posameznik pripravljen nameniti.