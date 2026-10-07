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Slovenija

Jelko Kacin med nabiranjem gob hudo padel

Ljubljana, 07. 10. 2026 09.14 pred 36 minutami 1 min branja 43

Avtor:
M.S.
Poškodba Kacina

Nekdanji minister in poslanec, danes pa predsednik koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin se je pred dnevi hudo poškodoval med nabiranjem gob. Na strmem terenu je padel in si zlomil kolk, s helikopterjem so ga prepeljali v jeseniško bolnišnico.

Gorska reševalna služba Kranj je pred dnevi poročala o nesreči nad Zgornjo Besnico pri Kranju, kjer je na strmem terenu hudo padel nabiralec gob. Reševalci so poškodovanca prenesli višje do jase, kjer so ga dvignili v helikopter, ta pa ga je prepeljal v bolnišnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča Delo, so reševalci na pomoč priskočili 70-letnemu Jelku Kacinu. Ta je za časnik potrdil nesrečo in pojasnil, da je pri padcu utrpel zapleten zlom kolka. Med hojo se mu je namreč vdrla pohodna palica, nakar je izgubil ravnotežje in padel na skalo. V bolnišnici so ga operirali, čaka pa ga več tednov okrevanja. "Sem kot Iron Man, saj imam vse polno žebljev, ploščic in drugega železja," je izjavil.

Jelko Kacin.
Jelko Kacin.
FOTO: Luka Kotnik

Dolgoletni politik zdaj na daljavo sodeluje pri pripravi proslave ob dnevu suverenosti, ki ga praznujemo 25. oktobra. Kljub hudi poškodbi naj bi se proslave udeležil.

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KOMENTARJI43

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paru
07. 10. 2026 10.09
Kot prvo, naj se čim prej pozdravi. Kot drugo , je to res za prvo novico na strani??? Kaj pa je Kacin več od moje mame, ki si je kolk zlomila pri 83. letih, pa 8 let po nesreči še vedno normalno hodi? Zakaj ona ni bila na naslovnici? Kacin je pač človek za vse sisteme, tako kot so to Janša, Dežman itd...Kaj je rekel umorjeni Krambergar- bojte se tistih komunistov, ki bodo v cerkev začeli letati...
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0 0
bazilika555
07. 10. 2026 10.08
Je moje sporočilo z dobrimi željami za okrevanje, res edino? Kakšni ljudje ! Aja,ljudje??? To je zdaj vprašanje... Ja, vse dobro, g. Kacin!!!
Odgovori
0 0
Želko Kacin
07. 10. 2026 10.06
a bo govoril slovensko v jesenicah
Odgovori
+1
1 0
Jožajoža
07. 10. 2026 10.05
Nobene škode.kot pokvarjen komunist bi se moral umakniti že leta 91
Odgovori
+1
1 0
Želko Kacin
07. 10. 2026 10.05
vse se vraca vse se plača
Odgovori
+1
1 0
tron3
07. 10. 2026 10.05
Torej ga bodo odpeljali na enkratno enosmerno turistično potovanje, tja kjer se ne hecajo!!!!
Odgovori
+1
1 0
DK48
07. 10. 2026 10.04
Hitto okrevanje mu želim.
Odgovori
+1
1 0
davboj
07. 10. 2026 10.03
Pred 6. leti se pod masko smehljal, grdo padel in se jokal ….
Odgovori
+4
4 0
Ombolo1
07. 10. 2026 10.02
Cela frka. Mister Cazzin padel v hosti...
Odgovori
+3
3 0
Badum Badum
07. 10. 2026 09.58
Karma za korono?
Odgovori
-3
7 10
kakorkoliže
07. 10. 2026 10.02
Pejmo se mal hecat.
Odgovori
+2
2 0
Sandokkan
07. 10. 2026 09.57
A so izključili akumulator?
Odgovori
+3
5 2
SIovaškaMona3koma3
07. 10. 2026 10.05
🇩🇪Ruhe, 🤫žička se je 'zacikala'..
Odgovori
0 0
Tadi 1973
07. 10. 2026 09.57
In spet ste vrgli kost za glodat!
Odgovori
+4
5 1
alien number 9
07. 10. 2026 09.56
a mu je inšpektor zvagal košaro
Odgovori
+7
8 1
biggbrader
07. 10. 2026 09.55
Kje pa so gobe ?
Odgovori
+1
2 1
BrkoBrki?
07. 10. 2026 09.55
Tolk je star, da še za v gobarijo ni več, kaj šele, da pri 70 molze denar od države
Odgovori
+3
7 4
kasitinor
07. 10. 2026 09.54
Karma vsakega najde
Odgovori
+6
10 4
biggbrader
07. 10. 2026 09.54
To je kar huda poškodba. Ni več prav mlad.
Odgovori
+3
4 1
progresivnidaveknastanovanja
07. 10. 2026 09.56
je moral zadet kakšen kamen, drugače je to potem že res vprašljivo
Odgovori
+0
1 1
windskiper
07. 10. 2026 09.54
tole pa je novica...cel življenje državni parazit, zdaj ga pa se s helijem peljejo, delavcaki bi se poskodoval pri delu bodo pa z rešilcem po nasih cestah vozil
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+8
11 3
GUNDABAD
07. 10. 2026 09.52
Naslednje ure bodo ključne
Odgovori
+7
10 3
Zvonko Kregar
07. 10. 2026 09.52
Kam pa kam veseli izletnik
Odgovori
+3
5 2
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