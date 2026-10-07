Jelko Kacin med nabiranjem gob hudo padel

Gorska reševalna služba Kranj je pred dnevi poročala o nesreči nad Zgornjo Besnico pri Kranju, kjer je na strmem terenu hudo padel nabiralec gob. Reševalci so poškodovanca prenesli višje do jase, kjer so ga dvignili v helikopter, ta pa ga je prepeljal v bolnišnico.

Kot poroča Delo, so reševalci na pomoč priskočili 70-letnemu Jelku Kacinu. Ta je za časnik potrdil nesrečo in pojasnil, da je pri padcu utrpel zapleten zlom kolka. Med hojo se mu je namreč vdrla pohodna palica, nakar je izgubil ravnotežje in padel na skalo. V bolnišnici so ga operirali, čaka pa ga več tednov okrevanja. "Sem kot Iron Man, saj imam vse polno žebljev, ploščic in drugega železja," je izjavil.