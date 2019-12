Jelinčič spregovoril o ločitvi: Moniko sem imel neskončno rad, a me je izdala

Bil je september pred dvema letoma, ko sem zaslutil, da je nekaj drugače, da žena zavrača mojo bližino, zavrti čas v prve trenutke spoznanja, da njegov zakon očitno poka, Zmago Jelinčič.

Zaradi punčk ni obupal, a je nato vendarle spoznal, da tako dalje več ne gre, pravi Jelinčič.

"Za božič takrat ni šla z družino k staršem, ampak je šla z ljubimcem in družbo v Španijo." Potem je prišel večer, ko mu je tudi povedala, da odhaja. "Povabila me je na večerjo in rekla, da ne gre več domov, ampak na svoje. A ni šla na svoje, šla je v posteljo k ljubimcu," doda Jelinčič, ki poudarja, da je strt. Kot pove, je imel Moniko neskončno rad, saj ji v nasprotnem primeru ne bi dal darila, vrednega 600.000 evrov.