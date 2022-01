Jenull prejel tožbo zaradi domnevne organizacije protesta

"Gre za kršenje ustavno zagotovljenih pravic državljanov do mirnega protestiranja," je tožbo za Dnevnik komentiral Jenull. "Nisem organizator, protesti so spontani. Politika je določila enega organizatorja, da bi s tem finančno pritisnila na protestniško gibanje. Takšna praksa je diktatorska," opozarja.

Da gre za obliko zastraševanja protestnikov, so opozorili tudi v Pravni mreži za varstvo demokracije.

Petkovi protestniki so se sicer sinoči znova zbrali na Trgu republike, kjer so na 90. protestu opozorili na politično podrejanje RTV in ostalih slovenskih medijev. Protestniki od nove vlade zahtevajo takojšnjo razveljavitev vseh imenovanj in postopkov, ki jih je na RTV Slovenija v zadnjih 20 mesecih izvedla vlada Janeza Janše, so sporočili.