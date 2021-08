Policija nameravala Jenullu zaračunati postavitev ograje in varovanje shoda

"Za postavitev ograje in prometnih znakov je JP LPT brez pravne podlage zaračunal 678,42 evra, za organizacijo in izvedbo varovanja shoda pa je PU Ljubljana zaračunala 171,11 evra. S pomočjo Odvetniške pisarne Zupančič Čokert smo dosegli, da so oba računa stornirali," so na družbenem omrežju zapisali v Pravni mreži za varstvo demokracije.

Ob tem so dodal, da delovanje oblasti, ki skuša protestnike kaznovati in ustrahovati z visokimi denarnimi bremeni, predstavlja grob poseg v pravico do protesta. "Država pravice do protesta ne sme omejevati, razen če je to nujno potrebno. Obratno: po mednarodnem pravu jo je dolžna aktivno omogočati."