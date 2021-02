'Jerajeva Kopriva': je poslanka razkrila spletno delovanje stranke SDS?

"Drži se, Alenka. Kopriva ne pozebe", "Ko se včlaniš v SDS, avtomatično dobiš pet Twitter profilov", "Šampon iz kopriv za pranje glav", "Imam en ful dober tvit, pa ne vem, s katerega profila naj ga objavim" ... S takšnimi šaljivimi zapisi se danes zabava tvitosfera, ki se ob spoznanju, da se je poslanka SDS Alenka Jeraj " ustrelila v koleno ", ko je razkrila, da uporablja lažni profil Kopriva , sprašuje " ali sploh obstajajo troli v kleti ali so to kar poslanci?"

" Pri dosedanjih analizah smo opazili, da je šla stranka s pridobitvijo mandata februarja lani skokovito in agresivno v registracijo velikega števila novih profilov, ki jim rečemo številčeni. To so profili, ki izgledajo točno tako, kot Kopriva in skoraj izključno sistemsko retvitajo objave Nove24, poslancev SDS in samega premierja, relativno redko pa objavljajo lastne vsebine. Zdaj smo prvič dobili vpogled, da to morda niso kar tako simpatizerji, aktivisti ali člani stranke, ampak po vsej verjetnosti tudi poslanci. Koincidenca je preveč sugestivna, da bi to bilo slučajno ," pojasnjuje.

Pripetljaj poslanke, ki je nespretno razkrila, da ima na Twitterju več profilov, je strašno koristen indic, ki povezuje nekaj do zdaj ne povsem jasnih elementov spletnega delovanja vladajoče stranke, meni internetni veteran in strokovnjak za komuniciranje Vuk Ćosić .

Nobena skrivnost ni, da so družbena omrežja preplavljena z lažnimi profili. Aktivne vojske "spletnih trolov" skrbijo za širjenje (lažnih) informacij v sklopu političnega in ideološkega boja. Če se izkaže, da za lažnim profilom stoji poslanec ali poslanka, pa zadeva dobi še precej večje razsežnosti.

Mreža, ki sistemsko napada nasprotno misleče

S kolegi družboslovci smo takšnim profilom začeli slediti že pred časom, dodaja Ćosić – uporabniško ime je vedno sestavljeno iz naključne besede in naključne številke z enakim številom znakov. "Krivulje rasti registriranih trolov od leta 2008 do danes so videti precej spektakularno. Točno vidiš, da je bil velik naval sredi poletja 2009, pa potem med enoletno drugo vlado Janeza Janše, potem premirje brez nekih vrhov, nato pa spet agresiven večkratnik februarja in marca lani, ko je ta vlada spet nastopila. To enostavno ne more biti meteor iz vesolja. To nam daje sum, indic, nič več. Ampak že ta indic je dovolj prodoren."

In kakšen je cilj tovrstnih lažnih profilov? Vplivanje na politične percepcije v javnem dialogu pri najširši javnosti, torej proizvajanje t. i. echo chamber (soba odmevov), kjer se vzajemno podpirajo stališča. V tem smislu je organizirana mreža lažnih profilov izrazito vplivna na Twitterju, v očeh splošne javnosti pa sploh, pojasnjuje. Lažni profili služijo tudi za vpliv na medije, ki v odsotnosti nekega močnejšega nasprotovanja priznavajo neko vrednost tem stališčem. To je tudi mreža, ki sistemsko napada nasprotno misleče. "Tudi meni so neštetokrat grozili s smrtjo na Twitterju, to je preprosto metoda. Vprašanje je, kaj s tem narediti?"