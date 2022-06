Jeremy Clarkson na Bledu: 'Slovenija, zelo ne zanič'

62-letni Jeremy Charles Robert Clarkson je angleški kmet, novinar, voditelj in pisatelj, ki je specializiran za avtomobilizem. Najbolj znan je po vodenju avtomobilskih oddaj Top Gear in The Grand Tour ob Richardu Hammondu in Jamesu Mayu .

Poleg avtomobilizma je Clarkson ustvaril tudi oddaje in napisal knjige o temah, kot sta zgodovina in inženirstvo. Leta 1998 je vodil prvo serijo Robot Wars, od leta 1998 do 2000 pa je vodil tudi svojo pogovorno oddajo Clarkson.

Clarkson, ki trenutno piše tudi tedenske kolumne za The Sunday Times in The Sun, je kariero kot lokalni novinar začel v severni Angliji. Leta 1988 pa je v javnosti postal poznan kot voditelj prve različice oddaje Top Gear. Od sredine 90. let prejšnjega stoletja je postal zelo priznana javna osebnost, ki se redno pojavlja na britanski televiziji.

Je pa Clarksonovo samozavesten in predvsem humoren stil pisanja in vodenja v javnosti pogosto požel tudi kritike. Je drzen in brez dlake na jeziku. Leta 2015 se je BBC odločil, da mu, potem ko je med snemanjem na lokaciji napadel producenta oddaje Top Gear, ne bo podaljšal pogodbe. Clarkson in njegovi sovoditelji Top Geara in producent Andy Wilman so zato ustanovili produkcijsko družbo W. Chump & Sons za produkcijo The Grand Tour za Amazon Prime Video.

Zaradi njegovih dejanj in komentarjev, tako v vlogi voditelja kot tudi v zasebnem življenju, so ga poleg javnosti pogosto kritizirali tudi mediji in politiki. Kljub temu ima v javnosti veliko podpornikov, saj je zaslužen kot pomemben dejavnik pri ponovnem vzponu Top Geara kot ene najbolj priljubljenih oddaj na BBC-ju.