Jeretič: Vlada bo položaj KPK urejala v ločenem zakonskem postopku

Predlog zakona o Skoku, ki ga je v četrtek potrdila vlada in ga poslala v DZ po nujnem postopku, prinaša preoblikovanje Specializiranega državnega tožilstva (SDT) v nov tožilski organ Skok in ustanovitev novega Specializiranega sodišča za sojenje v zadevah korupcije in organiziranega kriminala. Čeprav naj bi po načrtih iz koalicijske pogodbe Skoku priključili tudi Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), to v zakonu ni predvideno, bi pa morala protikorupcijska komisija v okviru svojih pristojnosti sodelovati z novo posebno tožilsko enoto.

Kot je po vrhu povedal Sebastjan Jeretič, je bilo omenjeno, da se položaja KPK ne bo reševalo v okviru predloga zakona o Skoku, ampak se bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku.