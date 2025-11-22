Svetli način
Jerica Zupan brez trpljenja lovi nov ritem življenja

Ljubljana, 22. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 54 minutami

Voditeljica in spletna vplivnica Jerica Zupan je v preteklosti preizkusila številne diete, njihov učinek pa je bil le kratkotrajen. Pred meseci pa je sprejela drugačen izziv ... Kar pa ne pomeni, da v zadnjih mesecih ni pojedla nobenega piškota ali kakšnega dneva preležala na kavču. S pomočjo strokovnjakov za prehrano in vadbo namreč poskuša ujeti nov ritem življenja, v katerem ni prepovedanih stvari, sta pa urejena prehrana in športna aktivnost del vsakdanje rutine. Njena dieta tokrat nima konca, pa četudi je pred vrati veseli december.

"V tistem obdobju sem videla le, da se mi na različnih področjih vse podira, in vedela sem, da rabim nekaj dodatnega, neko terapijo. V bistvu sem šport vzela kot neko svojo terapijo za predelovanje," pravi voditeljica in spletna vplivnica Jerica Zupan. Za preobrazbo se je odločila predvsem zaradi štiriletnega sinčka, ki mu želi biti vzor.

Jerico na poti sprememb spremljata Leon Bedrač in Dejan Lenart, strokovnjaka za prehrano in vadbo. "Kar se tiče športa, sem vedela – zdrava sem in želim biti zdrava še naprej. Potem pa na neki točki ugotoviš, da to ni dovolj, da gresta prehrana in šport z roko v roki," pove voditeljica.

"Predvsem sva izločila živila, ki vsebujejo tako sladkorje kot maščobe. Ta živila so tudi hiperpalatibilna in najbolj stimulirajo naš apetit in nas hkrati motivirajo, da se ne moremo ustaviti," o spremembi njene prehrane pove strokovnjak za klinično športno prehrano Bedrač.

Jerica pa razkrije, da ne kupuje več sladkarij, zgolj včasih pa poseže po kakšni sladkariji. "Takrat povem Leonu, ki mi reče, da ni problema in da bova pazila pri naslednjem obroku," pojasni.

Prihajajo prazniki, zato bo prilagodila prehrano

In tako bo tudi med decembrskimi prazniki. "Dodala sva veliko več zelenjave, stročnic, tudi krompirja in pustih virov beljakovin. Gre ji zelo dobro, ampak življenje se zgodi, pred vrati so prazniki, zato v tem obdobju intenziteto malo zmanjšava," prizna Bedrač.

Tudi Jerica že ve, da bodo decembra določeni obroki, ki se ne skladajo z njeno dieto: "Da bomo pri mami jedli biftek. Na podlagi tega se bom prilagodila in bom na primer naslednji dan prilagodila kosilo, večerjo."

Brez lakote in trpljenja je v treh mesecih izgubila že precej kilogramov in pridobila veliko mišic. Trenira približno štirikrat tedensko – počasi in sistematično.

Kot pove atletski trener in vodja centra za funkcionalno vadbo Happy Gym Lenart, od Jerice ne zahteva stvari, ki ji niso všeč: "Na primer vadb, ki jih ne dela, ali pa da ji bom že na začetku procesa pripravil visokointenzivno vadbo."

Voditeljica in vplivnica medtem pravi, da se počuti najbolje, svobodno, srečno in dobro. "Po vsakem treningu se dobro počutim." Dieta in aktivno življenje nimata začetka in konca, pač pa imata le začetek brez konca. Vsem, ki o takšni spremembi še razmišljajo, zato sporoča: "Vsak človek nosi svojo prtljago in res je prijetno to prtljago odložiti. Zato ne obupajte; disciplina je tista, ki velja. Tudi ko boste čutile, da ne zmorete, samo pojdite in videle boste, da se vedno, res vedno obrestuje."

Zgodbo o preobrazbi in strokovne napotke bosta Jerica in Leon delila tudi na konferenci o ženskem zdravju, ki jo 3. decembra v Centru Rog pripravlja naša medijska hiša. Na Eventimu so na voljo še zadnje vstopnice.

