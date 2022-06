Jerkičeva o izkoriščanju delavcev: Morala bi posredovati tudi Policija

Na izkoriščanje delavcev v podjetjih Marinblu in Selea na Kozini, ki sta v lasti družine nekdanjega državnega sekretarja Borisa Šuštarja , se je v oddaji 24UR Zvečer odzvala tudi Lidija Jerkič , predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), ki je povedala, da je Slovenijo lahko sram, da se take stvari dogajajo pri nas, ne glede na to, kdo je odgovoren.

Jerkičeva je odločena, da se moramo zganiti, saj bo v nasprotnem primeru to postala praksa, in ko se bo taka praksa razširila še na druga podjetja, potem bo to težko ustaviti. Prepričana je, da bo treba uvesti kombinirane nadzore. "Vemo, kje delajo tujci - zlasti gre za primere tujcev, ki ne poznajo jezika, ki se težko znajdejo v Sloveniji in ne najdejo pomoči - , in če vemo, kje so tveganja večja, potem zmoremo tudi ukrepati," pravi Jerkičeva in dodaja, da so v preteklosti že delovale kombinacije tržnih inšpektorjev, Policije in inšpekcije za delo in "te aktivnosti bi morali obnoviti".

Spomnimo

Včeraj je Delavska svetovalnica na novinarski konferenci predstavila razmere, v katerih delajo delavci podjetij Marinblu in Selea. Delavci delajo tudi po 40 ur neprekinjenega dela in pod nenehnim nadzorom kamer, lastniki pa jih preko telefona gnjavijo in opozarjajo. Delavci so tako fizično kot psihično izčrpani, dvanajst indijskih delavcev pa celo spi v skladišču tovarne. Bivanjski standardi so na minimumu, Goran Lukić iz Delavske svetovalnice pa je povedal, da delavci ne živijo ampak životarijo. Ob tem so opozorili tudi na higienske standarde, ki jih v pakirnici rib praktično ni.