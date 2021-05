Jernejev kanal bo zasijal v novi podobi, brezplačnim privezom pa bo odklenkalo

Skrbni lastniki plovil, ki so območje sicer uzurpirali, bodo imeli po njegovih besedah priložnost skleniti dogovor o plačevanju vzdrževalnine do trenutka, ko bodo zgradili mostovž vzdolž celotnega območja kanala. " Tukaj bo nastalo lepo območje, ki bo krasilo tako občino Piran kot tudi Krajinski park Sečoveljske soline ," je prepričan Gašpar Mišič, ki verjame, da bodo gradbeno dovoljenje za mostovž pridobili do konca leta.

Okolje Piran je upravljanje kanala prevzelo pred dvema tednoma. Prvi mož Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič je ob tej priložnosti ocenil, da gre za prelomen dan: " Vsi poskusi odstranitve plovil in ureditve stanja so padli v vodo. Danes pa gredo iz vode plovila, ki si ne zaslužijo biti tukaj, v tem kanalu ."

Javno podjetje Okolje Piran je začelo urejati območje Jernejevega kanala v Seči, katerega izgled že dolgo časa kazijo zapuščena plovila. Njihovo odstranjevanje se je že začelo, prav tako so pričeli čistiti degradirano območje. Sledilo bo sklepanje dogovorov o plačilu vzdrževalnine z lastniki privezanih plovil, ki bodo lahko v kanalu ostali do začetka izgradnje mostovža. Gradbeno dovoljenje naj bi Okolje Piran pridobilo do konca leta.

Vrednost nadomestila za vzdrževanje priobalnega območja začasnih privezov bo za plovila, krajša od 4,5 metra, znašalo 345,78 evra letno, za plovila do 6,5 metra 613,87 evra, za ostale barke, ki ne presegajo dolžine 14,5 metra, pa bo razpon letnega nadomestila segal od 613,87 do 2.556,69 evra.

Javno podjetje Okolje Piran predvideva, da bodo iz naslova vzdrževalnin letno dobili približno 138.000 evrov. S to vsoto bodo krili stroške odstranjevanja potopljenih in zapuščenih plovil, postavitve ekoloških otokov, iznosa odpadnega materiala ter drugih vzdrževalnih del, napovedujejo. "Projekt je zasnovan tako, da bo samovzdržen in ne bo bremenil občinskega proračuna. V prvi fazi se bo financiral iz vzdrževalnin uporabnikov oz. uzurpatorjev prostora, kasneje pa iz priveznin," je napovedal Gašpar Mišič.

Kanal bo povezoval lesen mostovž

V kasnejši fazi je na področju vodnega dovoljenja načrtovana izgradnja lesene sprehajalne poti z urejenimi dostopi do plovil in opremo za privezovanje. Mostovž bo od kopnega odmaknjen najmanj dva metra, kar bo plovilom omogočalo varno plovbo po sredinskem delu struge, s tovrstno zasnovo pa bodo zavarovani tudi obstoječi habitatni tipi, kar predstavlja osnovo trajnostne ureditve in varovanja okolja, ki bo na degradiranem območju izvedeno z naravnimi materiali in okolju prijaznimi rešitvami, so sporočili iz Občine Piran.

Župan Občine Piran Đenio Zadković je ob tem dodal, da bo okoli 1200 metrov dolga lesena promenada dobrodošla pridobitev, saj bo nudila nadaljevanje pešpoti, ki vodi iz Portoroža prek Lucije in rta Seča do Krajinskega parka Sečoveljske soline. To bo hkrati tudi učna pot, ob kateri bodo sprehajalci lahko opazovali številne zaščitene rastlinske in živalske vrste.

280 privezov za plovila, dolga do šest metrov

Po zaključeni investiciji bo v kanalu na robu Sečoveljskega krajinskega parka urejenih 280 privezov za plovila, dolga do šest metrov. Konec oktobra 2020 je bilo v Jernejevem kanalu sicer evidentiranih 243 plovil. "Pravico do priveza bodo imeli prosilci, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisa in katerih plovila bodo ustrezala merilom občinskega odloka. Plovila, ki po merah ne bodo ustrezna in ne bodo izbrana na razpisu, bodo morala zapustiti kanal," so še sporočili. Sedanji lastniki ne bodo imeli prednosti pri pridobitvi novega priveza, je napovedal Gašpar Mišič. Prav tako se bo osebno zavzel za to, da lastniki plovil, ki so zanemarili in zavrgli svoja plovila, ne bodo dobili novega priveza v kanalu, čeprav bodo do njega upravičeni, je dodal.