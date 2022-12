Jeruzalem Ormož vstopa v december z iskrivimi mehurčki v novi podobi

Vinska klet Puklavec Family Wines v zadnji del leta, mesec glamurja in mehurčkov vstopa še bolj sveže in lesketajoče, saj s peninami že nakazuje na spremembo, ki bo dokončno vidna v prihajajočem letu – to je prenovljena celostna grafična podoba znamke Jeruzalem Ormož.

V prenovo so se v vinski kleti podali že preteklo leto, saj so najprej idejo skrbno dodelali, podkrepili s tržno raziskavo Valicon, nato pa jo prilagodili tako, da se tradicionalna prepoznavnost ohranja, a pelje naprej z modernim slogom. Prvi rezultat so prenovljene penine, ki prihajajo na police trgovcev ravno v teh dneh, posodobljena buteljčna vina pa bodo razkrili v prihodnjem letu.

Prenovljena podoba znamke Jeruzalem Ormož se bo odražala ne samo v izgledu, ampak tudi v identiteti, saj ji v vinski kleti željo dodati še več duhovitosti, spogledljivosti in optimističen pogled na svet. V vinski kleti Puklavec Family Wines so njihovi najbolj prepoznavni liniji vin Jeruzalem Ormož postavili tudi nov slogan, ki se glasi: Izbira je tvoja! in pri tem dodajajo: Nikoli nihče ni in ne bo vedel, kaj je dobro za vas. Poslušajte sebe in sledite svojem željam skozi lastne občutke. Prevzemite pobudo pri odločanju, ne samo pri izbiri vina ampak tudi na splošno v življenju. Mi vam damo izbiro in pri tem verjamemo, da se boste sami odločili.

Jeruzalem Ormož je nepogrešljiv sopotnik za vse, ki si želijo uživati ob kozarcu vina ali penine z brezkompromisnim pristopom h kakovosti, zabavi in inovativnosti. Zato je praznični december pravi mesec za predstavitev prenovljenih penin Jeruzalem Ormož, saj postavlja zabavo in druženje na prvo mesto. Penine bodo na policah z novo sofisticirano barvo in obliko etikete ter vidnejšim logotipom še bolj privlačne in vizualno opaznejše.

December je čas glamurja, druženj, obdarovanj in mnogih trenutkov za nazdravljanje. Vsemu naštetemu je lahko skupni imenovalec penina, ki je v tem času zagotovo nepogrešljiva spremljevalka ali pa najlepše darilo.

*Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju!

