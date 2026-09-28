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Jesen je lahko čas za nekaj novega: od kulturnih doživetij do izdelave medenih hišk

Ljubljana, 28. 09. 2026 00.15 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Družinsko drevo foto Andrej Peunik

Kdaj ste nazadnje naredili nekaj samo zase? Se naučili nečesa novega, raziskali družinsko zgodovino ali končno zapisali spomine, ki jih že leta pripovedujete otrokom in vnukom? V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGML) so za jesen pripravili vrsto programov za seniorje in odrasle – od umetnosti in rodoslovja do kaligrafije, izdelave medenih hišk in ustvarjanja s čebeljim voskom.

Kaj bi povedali svojim vnukom čez nekaj desetletij?

Vsako življenje je polno zgodb. Nekatere pripovedujemo znova in znova, druge pa z leti počasi zbledijo. Program Obujamo spomine je namenjen vsem, ki želijo svoje življenjske izkušnje, dogodivščine in pomembne trenutke ohraniti tudi za prihodnje generacije. Na sproščenih tedenskih srečanjih bodo udeleženci skupaj z mentorico odpirali teme, kot so otroštvo, mladost, družinsko življenje, prijateljstva, ljubezen, poklicna pot in pomembne življenjske prelomnice. Svoje spomine bodo postopoma zapisovali in oblikovali v osebno knjigo življenjskih zgodb. Prvo srečanje bo 8. oktobra 2026 ob 10.00 v Mestnem muzeju Ljubljana, nadaljnja srečanja pa bodo potekala ob četrtkih vse konca maja 2027.

Obujanje spominov foto Luka Ažman, MGML

Kaj pa, če bi končno raziskali svoje prednike?

Morda doma hranite staro fotografijo, pismo ali ime prednika, o katerem veste zelo malo. Kje začeti? Kje iskati podatke? In kako vse te drobce povezati v smiselno družinsko zgodbo? Na delavnici Izdelava družinskega drevesa bodo udeleženci spoznali osnove rodoslovnega raziskovanja, delo z arhivskim gradivom, pisavo gotico ter brezplačna digitalna orodja za izdelavo družinskega drevesa. Dvodnevna delavnica bo potekala 7. in 21. novembra 2026 v Mestnem muzeju Ljubljana, vodili pa jo bosta Janja Rebolj in Petra Peunik Okorn.

Družinsko drevo foto Andrej Peunik

Ko tipkovnico zamenjata pero in črnilo

V času, ko skoraj vse napišemo na telefon ali računalnik, ima lahko počasno pisanje z roko prav poseben čar. Na kaligrafskih delavnicah se bodo udeleženci pod vodstvom Katarine Rojc spoznali z moderno in klasično kaligrafijo, različnimi pisali, črnili in tehnikami oblikovanja črk. Novembrski sklop sestavljajo štiri sobotne delavnice – od lepopisnih vaj in moderne kaligrafije do osnovne pisave in italike. Potekale bodo v Mestnem muzeju Ljubljana med 7. in 28. novembrom od 10.00 do 13.00, obiskati pa bo mogoče posamezno delavnico ali celoten sklop.

Kaligrafija Foto Arhiv MGML

November bo dišal po praznikih: od medenih hišk do sveč

V začetku novembra bo zadišalo po medu in prazničnih začimbah. Na delavnici Čarobne medene hiške bodo udeleženci svojo hišico iz medenega testa izdelali od začetka do zadnjega okraska. Lahko bo postala praznična dekoracija ali prav posebno darilo. Enodnevna delavnica izdelave medenih hišk bo potekala v Mestnem muzeju Ljubljana, 7. in 14. novembra med 15.00 in 19.00.

Praznično ustvarjanje se bo nadaljevalo z delavnico izdelovanja sveč iz čebeljega voska. Udeleženci bodo spoznali ta naravni material, iz satnic izdelali štiri sveče različnih oblik in višin ter ustvarili še namizni okras za praznične dni. Enodnevni delavnici bosta potekali 21. in 28. novembra 2026 v Mestnem muzeju Ljubljana.

MGML

Vsako sredo nova kulturna zgodba

Za seniorje, ki jih zanimajo umetnost, zgodovina, arhitektura in zgodbe naše prestolnice, je tu Srebrni abonma MGML. Tedenska srečanja prinašajo vodene oglede aktualnih razstav na različnih lokacijah MGML, spoznavanje kulturne dediščine, pogovore z muzejskimi in galerijskimi strokovnjaki ter čas za druženje in sklepanje novih poznanstev. Nova sezona se začne 7. oktobra 2026 ob 10.00, nadaljnja srečanja pa bodo potekala do maja 2027 vsako sredo med 10.00 in 11.30. Abonma vključuje tudi neomejene obiske lokacij MGML ter različne ugodnosti in popuste za abonente in njihove najbližje.

MGML

Čas zase, nova znanja in nova poznanstva

Nova znanja niso rezervirana za šolske klopi. Prav tako ni treba čakati na pravi trenutek, da se lotimo nečesa, kar nas že dolgo zanima.

Morda boste raziskali svojo družinsko zgodovino, zapisali spomine, odkrili novo zanimanje ali pa samo preživeli nekaj ur v dobri družbi. Programi MGML so namenjeni prav temu – da si tudi v bolj umirjenem delu življenja vzamemo čas za radovednost, ustvarjalnost in druženje.

Prijave in dodatne informacije: prijava@mgml.si ali 01 24 12 506 (vsak delovnik med 8.00 in 15.00).

Število mest na programih in delavnicah je omejeno.

 

Naročnik oglasne vsebine je MGML.

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