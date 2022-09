Jesen je najbolj barvita na Hrvaškem

Poleg izjemnih zalivov, edinstvenih otokov in čudovitih plaž Hrvaška ponuja še mnogo več. Jesenski čas je idealen za kolesarski izlet po Porečanki, odkrivanje lepot v enem izmed 12-ih naravnih parkov ali pa motoristično avanturo vzdolž Jadranske magistrale. Septembra se najlepše šele začne, zato si vzemite čas in ustvarite doživljenjske spomine. Sosednja Hrvaška namreč ponuja številna doživetja, ki jih boste pomnili še dolgo.

Vroči dnevi poletnih vročinskih valov so mimo in čas je za aktivnosti na prostem. Odločite se za aktivni oddih in se sami prepričajte zakaj je Hrvaška polna življenja. Izbirate lahko med desetimi turističnimi regijami , izmed katerih vsaka ponuja nekaj edinstvenega in drugačnega. V številnih zalivih Dalmacije se lahko potopite v bogat svet Jadranskega morja, pisana paleta jesenskih barv vas pričakuje v narodnem parku Plitviška jezera, Istra pa vabi vse kolesarske navdušence. Ni ga lepšega kot je kolesarjenje med vinogradi na topel septembrski dan.

S kolesom po Porečanki Zakaj bi lepote sosednje Hrvaške odkrivali na dveh nogah, če jih lahko na (vsaj) dveh kolesih? Modro-zelena Istra je opremljena z mnogimi dobro označenimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi . Slednjih je približno 120, razdeljene pa so glede na težavnost. Vse kolesarske poti imajo številčno oznako od 1 do 699, barvne oznake (rdeča, rumena ali zelena) in črte (ostre, valovite ali ravne) pa napovedujejo zahtevnost poti. Med vsemi istrskimi potmi za kolesarje je zagotovo najbolj znana 78 kilometrov dolga Parenzana oz. Porečanka.

Odkrivanje vinskih poti istrskega zaledja Kolesarska pot Porečanka povezuje številne, krajše in daljše, druge poti na območju. Ena izmed njih je krožna pot Buje – Volpija – Kremenje – Momjan – Črnci – Marušići – Grožnjan – Krasica – Buje . Srednje zahtevna pot je dolga 38,8 kilometrov in ves čas poteka po asfaltu. Na poti se lahko ustavite v vinskih kleteh Rino, Stari Podrum in Kabola ter poskusite priznani Muškat iz Momjana. Svojo avanturo zaokrožite z istrskimi specialitetami, še posebej s tartufi, po katerih slovi trgovina Zigante v umetniškem srednjeveškem mestu Grožnjan. Za vse tiste bolj izkušene pa priporočamo kolesarjenje po poti Istria Granfondo . Pot je bolj zahtevna. Dolga je 161 kilometrov in vas pelje od Umaga do Novigrada, nato v notranjost Istre do Pazina in zatem do Plovanije, Savudrije in nazaj do Umaga. Po omenjeni poti poteka tudi kolesarski maraton Istria Granfondo ; naslednja izvedba maratona bo 14. in 15. aprila 2023.

Ironman 70,3 2022 v Poreču Istra, poleg čudovite naravne in kulturne dediščine, zagotavlja poligon za številne športne prireditve. Ena izmed takih se bo 16. oktobra zgodila v Poreču, kjer se bodo tekmovalci preizkusili v kombinaciji plavanja, teka in kolesarjenja. Prijave so še vedno odprte, tekmovalci pa bodo veseli tudi vaše navijaške podpore.

