Jesen je najboljši čas za izbiro pravega dobavitelja zemeljskega plina

Pred nami so vse hladnejši dnevi, ki pa ne bodo ohladili le ozračja, ampak bodo močno vplivali tudi na to, kako se sami počutimo v svojem domu. Obstaja nešteto profesionalnih, hobi in tako imenovanih naredi-si-sam načinov, kako v takšnih dneh ohraniti temperaturo v stanovanju, povišamo pa jo še vedno lahko na en način – z ogrevanjem.

V jesenskih, zimskih in pomladnih mesecih so prav stroški ogrevanja tisti, ki nas najbolj udarijo po žepu, zato je dobro, da smo nanje pripravljeni. Poleg preverjanja tesnil na oknih in vratih, delovanja radiatorjev in drugih grelnih teles je za ljudi, ki nas doma ogreva zemeljski plin pomembno tudi, da izberemo pravega dobavitelja zemeljskega plina. Ste že razmišljali o menjavi dobavitelja? Pri Adriaplinu bomo z veseljem sprejeli vaš klic in vam pomagali z nasveti o hitri in preprosti menjavi dobavitelja zemeljskega plina. Pokličete nas lahko na brezplačno telefonsko številko 080 33 00, in sicer vsak delovnik med 8. in 16. uro. Če boste poklicali izven delovnega časa, vas bomo poklicali nazaj. Kadarkoli pa lahko obiščete našo spletno stran in pogodbo o menjavi dobavitelja izpolnite v enostavnem in prijaznem spletnem obrazcu. To vam ne bo vzelo več kot 5 minut.

ŽE TO JESEN SE LAHKO ZAČNETE OGREVATI UGODNEJE Pri slovenskem dobavitelju zemeljskega plina, družbi Adriaplin, vam v tokratnem akcijskem paketu Preprosto po spletu – jesen 2024 zagotavljamo zanesljivo in nemoteno dobavo zemeljskega plina po vsaj po vsaj 10 % nižji ceni od povprečja rednih cen zemeljskega plina 14 dobaviteljev zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na dan 8.10.2024 v Sloveniji. To pomeni, da boste za zemeljski plin plačevali le 0,04772 €/kWh brez DDV vse do konca leta 2025. Zemeljski plin pa vam v paketu ni na voljo le po znižani ceni, ampak tudi brez vezave. Še več – akcijski paket lahko v le petih minutah sklenete kar na spletu, poleg pa si zagotovite še povsem brezpapirno poslovanje ter popoln pregled nad svojimi stroški in porabo.

ADRIAPLIN BI VAM PRIPOROČILO KAR 97 % ODJEMALCEV Na slovenskih tleh smo prisotni že 30 let. V vseh teh letih smo si nenehno prizadevali izpopolnjevati vsa področja svojega poslovanja, da smo lahko postali vse, kar smo danes. Zemeljski plin vam po konkurenčni ceni zagotavljamo skupaj s širokim naborom dodatnih storitev, s katerimi vam pomagamo ustvariti toplejši, udobnejši in predvsem bolj brezskrben dom. Eno najpomembnejših področij storitvenih podjetij je podpora odjemalcem, saj verjamemo, da so prav oni tisti, ki nam s svojimi mnenji, izzivi in predlogi pomagajo izboljševati naše poslovanje. Preverjeno lahko trdimo, da Adriaplin odlikuje dostopna in prijazna podpora, ki jo je v interni raziskavi* kar 94% vprašanih obstoječih odjemalcev ocenilo kot zelo dobro ali odlično. Ko govorimo o nečem tako pomembnem, kot je dobava zemeljskega plina v dom, je zanesljivost in odzivnost strokovnjakov ključna. Naši strokovni sodelavci so vam zato na voljo na številnih tradicionalnih in digitalnih kanalih, ti vključujejo vse od brezplačne telefonske številke, kjer so dosegljive vsak delovnik med 8. in 16. uro, do vedno dosegljive e-pošte ter (v primeru sporočanja stanja plinomera) spletnega portala in prenovljene mobilne aplikacije Moj Adriaplin.

