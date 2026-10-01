Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz. Dnevi postanejo prijetnejši za raziskovanje, narava se umiri, na krožnikih zadiši po sezonskih dobrotah, kraji pa zaživijo v znamenju tradicionalnih prireditev. Jesen je čas, ko destinacijo odkrivamo počasneje – korak za korakom, okus za okusom in zgodbo za zgodbo.

Pokrajina, ki zažari v barvah ruja

Eden najlepših znanilcev jeseni na Krasu je ruj, ki kraško pokrajino obarva v živahne odtenke rdeče, oranžne in zlate. Njegove barve med kamnitimi zidovi, travniki in vinogradi ustvarjajo prizore, zaradi katerih je že preprost sprehod posebno doživetje. Prijetne jesenske temperature kar vabijo na pohodne in kolesarske poti. Te vodijo skozi značilno kraško pokrajino, mimo slikovitih vasi, vinogradov in razglednih točk, kjer se pogledi odpirajo proti bližnjim gričem in vse do morja. Tudi Brkini v tem času očarajo z mehkejšo, bolj zeleno pokrajino, sadovnjaki in potmi, ki ponujajo veliko miru ter pristnega stika z naravo. Ne glede na to, ali se na pot odpravimo peš ali s kolesom, je jesen odlična priložnost za raziskovanje krajev, ki jih v hitrejšem ritmu pogosto spregledamo.

Jesenske poti po Krasu očarajo z barvami ruja in razgledi v topli večerni svetlobi. FOTO: Nejc Bole

Jesenski dogodki povezujejo naravo, tradicijo in ljudi

Jesen na Krasu in v Brkinih spremljajo številni dogodki, ki obiskovalcem približajo posebnosti pokrajine in življenje njenih ljudi. Festival Kraška gmajna z vodenimi pohodi, doživetji v naravi, delavnicami in drugimi dogodki vabi še do 18. oktobra k odkrivanju kraške naravne in kulturne dediščine na obeh straneh meje še vse do sredine oktobra. V Rodiku jesen zaznamuje Kostanjev praznik, posvečen enemu najbolj značilnih sadežev tega letnega časa. Vonj po pečenem kostanju, domače dobrote in živahno dogajanje bodo 18. oktobra ustvarili pravo jesensko vzdušje. Obiskovalce vabijo tradicionalno kuhanje v bakrenih kotlih, razstava kostanjevih dobrot, otroški pohod, kolesarska tura, ustvarjalne delavnice in glasba. November pa je tradicionalno v znamenju martinovanja, ki ga lahko obiskovalci letos doživijo na različne načine. Na Sežanskem bodo svoja vrata odprle vinske kleti ter obiskovalce povabile med vinarje, vina in zgodbe kraške vinogradniške tradicije. V Štanjelu bo Praznik vina potekal v okviru Martinovanja na gradovih, ki bo povezalo več prizorišč na Krasu in v Vipavski dolini. V grajskih in drugih zgodovinskih ambientih se bodo prepletali vino, kulinarika, kulturna dediščina in lokalna ponudba. Od pristnega obiska vinskih kleti do praznovanja med zidovi zgodovinskih prizorišč – obe izkušnji ponujata svoj pogled na vinsko kulturo Krasa in vabita k odkrivanju njenih številnih obrazov.

November je čas martinovanja, ko se vino, kulinarika in tradicija prepletajo v praznično doživetje. FOTO: Ana Rojc

Vsak od teh dogodkov na svoj način pripoveduje zgodbo o prostoru, njegovih običajih in tesni povezanosti domačinov z naravo. Preverite tudi ostale aktualne dogodke na Krasu in v Brkinih .

Jesen, ujeta v lokalne okuse

Jeseni se spremeni tudi ponudba na krožnikih. Kostanj, gobe in drugi sezonski pridelki se znajdejo v domačih jedeh ter sodobnejših kulinaričnih interpretacijah. Ob njih ne manjkajo kraški pršut, siri in druge lokalne dobrote, ki jih najlepše dopolnijo vina kraških vinarjev. Posebno doživetje ostajajo osmice , tradicionalna oblika prodaje vina in domačih pridelkov na kmetijah. Obisk osmice ni le priložnost za pokušino značilnih jedi in vin, temveč tudi za druženje z domačini ter spoznavanje kraške gostoljubnosti. Prav v jesenskem času, ko se dnevi krajšajo in se dogajanje preseli za domače mize, pridejo takšna pristna srečanja še posebej do izraza.

Domače dobrote in kraška vina pripovedujejo zgodbo lokalnih okusov in gostoljubnosti. FOTO: Arhiv ORA

Zgodbe Krasa tudi za deževne dni

Jesen ne prinaša le sončnih dni, vendar tudi slabše vreme ni razlog, da bi raziskovanje odložili. Takrat je pravi čas za odkrivanje kulturnih zgodb, ki jih hranijo muzeji, galerije in zbirke po vsej destinaciji. V Tomaju obiskovalce pričakuje letos odprta Kosovelova domačija, povezana z življenjem in ustvarjanjem pesnika Srečka Kosovela ter njegove družine. V Senožečah Muzej tovorništva in prevozništva predstavlja zgodbe kraja, ki ga je skozi stoletja zaznamovala pomembna prometna lega. V Divači pa Muzej slovenskih filmskih igralcev odpira vrata v svet slovenskega filma in njegovih ustvarjalcev. Trije različni kraji tako ponujajo tri različne poglede na bogato kulturno dediščino tega prostora.

Kosovelova domačija v Tomaju odpira vrata v življenje in ustvarjalni svet družine Kosovel. FOTO: Jošt Gantar

Jesen na Krasu in v Brkinih zato ni le letni čas, temveč povabilo k odkrivanju. Med rdečim rujem, jesenskimi potmi, toplino domačij, lokalnimi okusi in zgodbami preteklosti lahko vsak najde svoj razlog za obisk – tudi takrat, ko sonce zaide nekoliko prej. Še več namigov za raziskovanje Krasa in Brkinov je na voljo na www.visitkras.info . #visitkras #ifeelsLOVEnia #mojaslovenija