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Slovenija

Sredi oktobra morje toplejše od zraka

Koper, 17. 10. 2026 21.01 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Jaka Vran
Obala jeseni

Tako lepemu jesenskemu vremenu bi lahko rekli tudi indijansko ali babje poletje. In na obali je res občutek, kot da se poletje še ni poslovilo. Čeprav smo že krepko zakorakali v jesen in narava spreminja svoje barve, so temperature razmeroma visoke, obilica sonca in precej toplo morje pa sta podaljšala kopalno sezono.

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vreme morje slovenska obala kopanje jesen

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