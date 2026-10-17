Slovenija
Sredi oktobra morje toplejše od zraka
Tako lepemu jesenskemu vremenu bi lahko rekli tudi indijansko ali babje poletje. In na obali je res občutek, kot da se poletje še ni poslovilo. Čeprav smo že krepko zakorakali v jesen in narava spreminja svoje barve, so temperature razmeroma visoke, obilica sonca in precej toplo morje pa sta podaljšala kopalno sezono.
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