Jesen tik pred vrati, a ponekod cvetijo jablane

V uredništvu smo prejeli fotografije iz Dragomerja in Kranja, kjer kljub jesenskemu septembru cvetijo jablane. Namesto, da bi se pripravljale na zimo, se najprej obarvale v oranžno rumene odtenke in nato odvrgle svoje liste, so se odele v belo. "Prejšnji vikend smo jabolka obirali, danes pa cvetijo," je sporočil bralec iz Kranja.

"To je zaradi šoka, ker je bilo prej mrzlo, sedaj pa so se temperature spet dvignile," odgovarja terenski kmetijski svetovalec Kmetijsko-gozdarskega zavoda in sadjar Miha Pavkovič. Nestabilno vreme z nestabilnimi temperaturami je tako drevesom porušilo ravnovesje. A kot opisuje jesensko cvetenje ni pogosto, niti se ne pojavi pri vseh vrstah sadja, niti vseh vrstah jablan.

Čeprav je jesensko cvetenje prijetno na pogled, pa od njega ni preveč koristi. Čebele se namreč že pripravljajo na zimo, nabiranje medu pa se tako počasi končuje. Kljub temu sicer lahko na katerem izmed cvetov še opazimo kakšno. Obenem pa, kot opozarja Pavkovič, jesensko cvetenje pomeni, da bodo te jablane v naslednjem letu imele manjši pridelek.