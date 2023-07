Jeseni do 30 % ceneje v Hurgado in Sharm el Sheikh

Tradicionalno se z zaključkom šolskih počitnic konča tudi sezona poletnih dopustov, vrne se klasična vsakdanja rutina s kopico obveznosti. A ne letos! Na Počitnice.si so namreč pripravili izjemne akcijske ponudbe počitniških paketov za Hurgado in Sharm el Sheikh , zato lahko poletje podaljšate vse do novembra!

O neverjetni ponudbi jesenskih počitnic v Egiptu se lahko pozanimate tudi na telefonski številki 01/280 30 00 , od ponedeljka do sobote pa so vam izkušeni svetovalci s Počitnice.si na voljo tudi v njihovih fizičnih poslovalnicah: v nakupovalnem centru Supernova Rudnik v Ljubljani ter v Supernovi Kranj Primskovo.

A pozor! Akcijska ponudba traja samo za rezervacije do 10. 7. , zato hitro preverite izjemno ponudbo jesenskih počitnic v Egiptu TUKAJ ali pošljite povpraševanje z želenim terminom in številom ter starostjo potnikov na info@pocitnice.si in že v nekaj urah boste imeli pred sabo najboljše ponudbe glede na vaše izbrane kriterije.

Izkoristite izjemno akcijsko ponudbo na Počitnice.si in si zagotovite do – 30 % popusta na vse počitniške pakete za Hurgado in Sharm el Sheikh za odhode od septembra do novembra iz Ljubljane ter Graza . Predajte se užitkom neverjetne hotelske all inslusive ponudbe ter spišite čudovito arabsko počitniško pravljico po super ugodni ceni!

Znano je, da so egiptovska letovišča izjemno privlačna skozi vse leto, mnogi pa so prepričani, da je najboljši čas za počitniški oddih ob Rdečem morju prav jesen, saj ni več pretirane gneče, pa tudi temperature so bolj znosne kot na vrhuncu poletja. In če k temu dodate še do – 30 % popusta na odlične all inclusive počitniške aranžmaje v TOP hotelih Hurgade ter Sharm el Sheikha, najbrž ni več dileme, da je to pravi recept za popolne počitnice, kajne?

To pomeni, da so v ponudbo, ki jo plačate pred odhodom, poleg poleta, prtljage, transferja od letališča do hotela in nazaj ter slovenskega predstavnika na destinaciji, vključene tudi lepe in prostorne ter vsakodnevno vzdrževane hotelske sobe, neomejene količine hrane in pijače skozi ves dan, razni prigrizki ob bazenih ter na plaži, pestre dnevne in večerne animacije za otroke in odrasle, pa tudi uporaba toboganov oziroma vodnih parkov v kompleksu.

Počitnice v Egiptu so običajno najbolj opevane zaradi lepega vremena, kristalno čistega morja in čudovitega podvodnega sveta. Nikakor pa ne gre zanemariti niti dejstva, da so letovišča ob Rdečem morju tudi prava meka popolne all inclusive storitve.

V Hurgadi je med slovenskimi gosti najbolj priljubljena izbira hotel The Grand Resort 4*, ki se nahaja tik ob središču mesta Hurgada, kar pomeni, da lahko gostje začutijo pristen utrip mesta, ko si to zaželijo. Do morja s prekrasno, počasi padajočo zasebno plažo, ga loči cesta in prehod skozi sestrski hotel The Grand Hotel, v neposredni bližini pa je še kopica sprehajalnih poti ter trgovinic in bazarjev, na katerih se lahko preizkusite v barantanju.

Rezervirajte jesenske počitnice v Hurgadi do 10. 7. in izkoristite izjemno akcijsko ponudbo: 7-dnevni all inclusive oddih v najbolj priljubljenem hotelu The Grand Resort 4* vam od septembra do novembra na voljo že od 499 EUR/osebo naprej!

Lepote podvodnega sveta lahko z užitki na toboganih kombinirate tudi v all inclusive hotelih predela Makady Bay, ki se nahaja približno 30 kilometrov južno od središča Hurgade. Slovenske goste navdušuje zlasti izjemna all inclusive ponudba hotela The Grand Makady 4*, ki se nahaja neposredno ob koralnem grebenu in je zato popolna izbira za ljubitelje snorkljanja. Ob tem se lahko velik in izjemno urejen hotelski kompleks pohvali še z izjemno kulinarično ponudbo, prostranimi vrtovi ter promenado ob plaži, ki vodi mimo bližnjih hotelov.