Jeseni na Vršič le še skozi zapornice, treba bo izbrati pravi pas

OGLAS

Ministrstvo za infrastrukturo je skupaj z Občino Kranjska Gora ta teden na javni tribuni predstavilo načrtovano prometno ureditev na prelazu Vršič. Potrdili so, da bo nov sistem zaživel prihodnje leto, njegovo delovanje pa bodo testirali letošnjo jesen. Napovedali so tudi morebitno drugo fazo z ureditvijo parkiranja na ostalih površinah.

Cesta čez Vršič FOTO: Shutterstock icon-expand

Čeprav bo investicija ministrstva za infrastrukturo v zapornice na kranjskogorski in trentarski strani zaključena v predvidenih rokih, nov prometni režim v letošnji poletni sezoni še ne bo zaživel. Parkiranje na prelazu bodo tako še vedno urejali občinski reditelji. Po koncu glavne turistične sezone, predvidoma v drugi polovici septembra, bodo za dva do tri tedne začasno vzpostavili nov sistem. Namen začasne vzpostavitve bo preveritev nemotenega delovanja sistema in morebitna odprava napak, kar v času visoke turistične sezone ni možno, so pojasnili. "V glavnih mesecih poletne sezone 2026, od 15. junija do 15. septembra, bo sistem tako že preizkušen in polno vzpostavljen," so napovedali. Prepričani so, da bosta preizkusno obdobje in postopna uvedba ukrepov omogočala prilagodljivost sistema, kar pomeni, da se bo mogoče hitro odzvati na morebitne izzive.

Kako bo videti nov prometni režim?

Na obeh straneh prelaza bosta vzpostavljena dva vstopna pasova, in sicer pas za parkiranje na vrhu prelaza Vršič in pas za tranzit preko prelaza. Slednji bo namenjen tranzitu in dostopu do koč ter drugih predelov znotraj zapornic. Preko pasu za tranzit bo mogoče brezplačno in časovno neomejeno dostopati v območje zapore.

Parkiranje bo plačljivo in omejeno na 92 vozil. Parkirni listič, ki ga bodo uporabniki prevzeli pri vstopni zapornici, bo služil kot dokazilo o pravici do parkiranja na prelazu. Ko bodo parkirišča zasedena, se bo na obvestilnih tablah pred zapornicami prižgala rdeča luč, kar bo pomenilo, da parkiranje na vrhu prelaza ni več mogoče, dokler se parkirišče ne sprosti. Na širšem območju prelaza bodo dodatno izvedli ukrepe, ki bodo fizično preprečevali parkiranje izven urejenih 92 parkirnih mest. Na vstopnih točkah in na vrhu prelaza bo vzpostavljena tudi rediteljska služba, ki bo nadzorovala spoštovanje prometnega režima ter informirala in usmerjala obiskovalce. Zaradi omejenih parkirnih površin na prelazu in s ciljem dostopnosti prelaza, bo v času visoke sezone okrepljen javni avtobusni prevoz iz obeh dolin.

Po prvi še druga faza?